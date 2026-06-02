Presidente de la Corte de Piura reafirma compromiso en la lucha contra la violencia

En la sesión, se aborda la exposición del jefe de la Región Policial Piura sobre las estrategias para combatir la violencia en la región. Fuente: difusión.

En la sesión, se aborda la exposición del jefe de la Región Policial Piura sobre las estrategias para combatir la violencia en la región. Fuente: difusión.

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El presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, participa de la Sesión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Piura (Coresec) – 2026.

El único punto de agenda de la sesión es la exposición del jefe de la Región Policial Piura, general PNP Daniel Jares Reyme sobre las acciones que se vienen realizando para contrarrestar los altos índices de violencia en Piura.

Correa Castro, durante su intervención, resaltó que la Corte Superior de Justicia de Piura garantiza continuar trabajando con firmeza y efectividad, resaltando que la misma debe ir de la mano con el esfuerzo articulado entre todas las instituciones operadoras de Justicia para que este trabajo tenga un resultado exitoso.