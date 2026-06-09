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Prisión preventiva para presuntos autores del asesinato de alcalde de Veintiséis de Octubre

La decisión del juez responde al pedido del Ministerio Público y se trata de una medida coercitiva provisional, no de una sentencia.

Los detenidos Jhon P. T., Deybis G. L. y Derian G. L. estarán en el Centro Penitenciario de Varones. Fuente: difusión.
Los detenidos Jhon P. T., Deybis G. L. y Derian G. L. estarán en el Centro Penitenciario de Varones. Fuente: difusión.
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El juez del Tercer Juzgado de Flagrancia Delictiva de Piura, Junior Ríos Olivos, declaró procedente el pedido de 18 meses de prisión preventiva para las cinco personas que estarían implicadas en el asesinato del alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle.

De esta manera, los detenidos Jhon P. T., Deybis G. L. y Derian G. L. permanecerán en el Centro Penitenciario de Varones, mientras que Stefany C. A. y Mirian R. T. serán internadas en el Penal de Mujeres de Sullana para asegurar su presencia durante todo el proceso judicial.

PUEDES VER: Corte Superior de Justicia de Piura designa a nuevos jueces | piura | La República

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Cabe resaltar que esta medida es provisional y no se trata de una sentencia, sino de una medida coercitiva dispuesta en atención a lo solicitado por el Ministerio Público.

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