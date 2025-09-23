Corte de Lambayeque cerró dos semanas de reflexión académica con ponencia sobre inteligencia artificial

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque clausuró con éxito la Corresponsalía Judicial: Lenguaje Claro, Derechos Humanos e Inteligencia Artificial, un espacio académico que durante dos semanas reunió a comunicadores sociales, periodistas y estudiantes universitarios de todo el país. El evento cerró con la ponencia de la ingeniera Cintia Gracia Goicochea Cuba, especialista en gestión de proyectos de comunicación, quien desarrolló el tema “Inteligencia artificial en la comunicación jurídica”, despertando gran interés entre los participantes.

Durante su exposición, la ingeniera explicó que la inteligencia artificial constituye una herramienta de apoyo para los profesionales del derecho, capaz de traducir el lenguaje jurídico complejo en un lenguaje claro y accesible para la ciudadanía. Resaltó que, a través de interacciones en lenguaje natural y el uso de “prompts”, la IA puede mejorar la comprensión de la información legal, reducir errores en la comunicación y servir como puente entre la justicia y la población.

Asimismo, abordó los desafíos éticos que acompañan el uso de estas tecnologías, como los riesgos de manipulación, sesgos de información y problemas de confidencialidad, enfatizando que su valor está en el uso responsable y en la validación permanente por parte de los profesionales. “La inteligencia artificial no reemplaza a la experiencia humana, sino que la complementa, potenciando el trabajo de los especialistas”, destacó la ponente.

La jornada final también permitió conocer aplicaciones prácticas de la IA en el ámbito jurídico, como la creación de modelos personalizados capaces de simplificar resoluciones judiciales extensas en un lenguaje ciudadano, siempre respetando el marco jurídico peruano y la diversidad cultural del país. Goicochea Cuba demostró cómo estas herramientas pueden ser programadas para ofrecer respuestas precisas basadas en fuentes confiables, subrayando la importancia de entrenarlas con información local validada.

Con esta exposición, se puso fin a un ciclo de capacitaciones que incluyó intervenciones de alto nivel académico, como la de la doctora Susana Castañieda Otsu, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, quien habló sobre derechos humanos, género e interculturalidad; del magíster Helio Fidel Ramos Peltroche, Gerente de Imagen y Comunicaciones del Poder Judicial, quien expuso sobre la relación entre prensa y Poder Judicial y el uso de fuentes confiables; y del periodista José Antonio Vadillo Vila, quien destacó la importancia de un lenguaje claro y accesible en la comunicación judicial.

La Corresponsalía también contó con la participación del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, quien reflexionó sobre la responsabilidad del corresponsal judicial frente a la cobertura penal, señalando que el periodista judicial debe ser un “puente entre la justicia y la ciudadanía”. A su vez, la reconocida periodista Lic. Liliana Choy Chirito, corresponsal de Justicia TV, ofreció una ponencia práctica y dinámica sobre redacción, entrevistas e storytelling judicial, invitando a los participantes a humanizar las noticias judiciales y narrar su impacto social.

Al concluir, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirmó su compromiso con una justicia transparente, cercana y moderna, destacando que espacios académicos como esta Corresponsalía fortalecen la relación entre los medios de comunicación y el sistema de justicia, siempre en beneficio de la ciudadanía.