Judicialidad

Colegiado de La Libertad ordena ubicación y captura de sujeto por abuso sexual

Wilson Martin Quispe Alayo es buscado a nivel nacional e internacional tras ser condenado a 20 años de cárcel por violación de una persona en incapacidad de dar su consentimiento.

La sentencia fue emitida por el Primer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo. Fuente: Difusión.
Una orden de ubicación y captura a nivel nacional e internacional recae en Wilson Martin Quispe Alayo, luego de que los magistrados del Primer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo lo condenaran a 20 años de cárcel efectiva, tras hallarlo culpable del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2022, cuando la víctima, que tiene una condición de retardo cognitivo, se encontraba sola en su vivienda ubicada en el caserío Sullandas, del distrito de Usquil.

En ese momento, llegó Wilson Quispe, y aprovechando la cercanía con la agraviada quien es su primo, irrumpió en el domicilio para llevarla hacia un ambiente para ultrajarla sexualmente. Posteriormente, pidió a la joven que no contara lo sucedido.

Ante las pruebas presentadas, los jueces del colegiado de la Corte de La Libertad lo sentenciaron a cárcel efectiva. Además, le impusieron una reparación civil de cinco mil soles y tratamiento terapéutico, los cuales deberá realizar durante la ejecución de su sentencia.

