Judicialidad

Corte de La Libertad clausura con éxito Primera Convocatoria de Voluntarios 2025

La Corte Superior de Justicia de La Libertad reconoció a 130 jóvenes por su participación en el Programa de Voluntariado Multidisciplinario 2025 durante una ceremonia emblemática.

El evento culminó con la entrega de certificados a los participantes. Fuente: Difusión.

Con una significativa ceremonia, la Corte Superior de Justicia de La Libertad reconoció la labor realizada por los 130 jóvenes de las diferentes profesiones que participaron en la primera convocatoria del Programa de Voluntariado Multidisciplinario 2025.

El evento de clausura de este importante programa, estuvo presidido por la titular de la primera Corte del Perú republicano, Cecilia Milagros León Velásquez, quien agradeció a los jóvenes por su dedicación, esfuerzo y compromiso mostrados durante los siete meses del voluntariado, y les deseó los mejores éxitos en su vida profesional.

Este voluntariado no solo ha permitido que ustedes conozcan de cerca la labor jurisdiccional y administrativa que desarrollamos en nuestra Corte, sino que también aporten de manera invaluable con el trabajo judicial, con la descarga y la atención oportuna al usuario”, remarcó la doctora León Velásquez.

Además, destacó que el Programa de Voluntariado se ha consolidado como un espacio de formación, integración y servicio público, permitiendo que más jóvenes puedan fortalecer sus competencias profesionales y contribuir al fortalecimiento del sistema de justicia en la región.

Por su parte, la estudiante Lucero Vásquez Esquivel, en representación de los voluntarios, brindó las palabras de agradecimiento hacia la Corte de La Libertad por permitirles formar parte de este equipo humano, para aprender, expandir sus conocimientos y generar experiencias que le contribuyeron a una mejor formación profesional.

Posteriormente, junto al presidente del Programa de Voluntariado de La Libertad, Giammpol Taboada Pilco, la máxima representante de la justicia en la región, Cecilia León entregó los certificados a cada uno de los jóvenes asistentes.

A este acto protocolar también asistieron el secretario técnico del programa, Aldo Gutiérrez Fabian, así como los administradores de las diferentes especialidades, quienes felicitaron a los voluntarios por su destacada participación y los alentaron a seguir contribuyendo al desarrollo del país desde sus distintas áreas profesionales.

