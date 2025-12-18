HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte de La Libertad premia talento infantil y resalta la importancia de la navidad con concurso de dibujo

Cecilia Milagros León Velásquez, presidenta de la Asociación de Damas del Poder Judicial de La Libertad, premió a los hijos de magistrados en el concurso “Dibuja la Navidad”.

Esta iniciativa busca fomentar la creatividad infantil y valores como el amor y la unión entre niños de 6 a 11 años. Fuente: Difusión.
Esta iniciativa busca fomentar la creatividad infantil y valores como el amor y la unión entre niños de 6 a 11 años. Fuente: Difusión.

La titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, en su calidad de presidenta de la Asociación de Damas del Poder Judicial de La Libertad, realizó la premiación a los hijos de magistrados y servidores que destacaron con sus artes, en el concurso interno “Dibuja la Navidad”.

Esta iniciativa fue promovida por la asociación, con el objetivo de fomentar la creatividad y el espíritu navideño, así como fortalecer los valores de amor, esperanza y unión en los menores de entre 6 y 11 años de edad.

Durante la ceremonia, la presidenta Cecilia León agradeció no solo a los niños por participar con entusiasmo en este concurso y plasmar en sus dibujos lo que significa la navidad, sino también felicitó a los padres por incentivar el arte en sus hijos.

El jurado evaluó la originalidad y el esfuerzo de los participantes, quienes plasmaron diferentes conceptos de esta importante festividad. En la categoría “A”, el primer lugar fue para Mayte Carolina Terrones Puelles, mientras que el segundo y tercer puesto se otorgaron a Luciana Teresa Castillo Leal y Kael Steve Ramos Alegría, respectivamente.

Por otro lado, en la categoría B que agrupó a niños de 9 a 11 años, fue Gerardo Manuel Valverde Yupanqui quien obtuvo el primer puesto. El segundo lugar fue para Fátima Angélica Bazán Peña, el tercer puesto lo ocupó Walter Joaquín Figueroa Fernández.

Finalmente, la titular de la Corte de La Libertad entregó diplomas y regalos sorpresas a los menores. Además, anunció que los dibujos ganadores del primer puesto en ambas categorías serán utilizados en el saludo navideño institucional de la Corte.  De esta manera, el talento infantil formará parte del mensaje oficial que la institución compartirá entre los integrantes de la familia judicial.

Esta actividad reafirma el compromiso de la Corte de La Libertad con la promoción de valores, la unión familiar y el respeto por la niñez, pilares esenciales en esta época del año y en el trabajo cotidiano del Poder Judicial.

