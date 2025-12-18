Módulo Judicial Integrado de La Libertad premia a estudiantes de secundaria por promover la no violencia

En una significativa ceremonia, el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte de La Libertad premió a los escolares que ocuparon los primeros puestos en el concurso virtual de reels “Haz tendencia a la no violencia”, organizado en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre.

En este certamen, las alumnas del colegio Inmaculada del distrito de Víctor Larco obtuvieron el primer lugar con el video “Hasta romper el silencio”, mientras que el segundo y tercer puesto fueron otorgados a los estudiantes de los centros educativos Filadelfia de La Esperanza y San Isidro de Otuzco, por la presentación de los reels “Detrás de la puerta” y “Me amo: stop violencia”, respectivamente.

Además, se entregaron menciones honrosas a los escolares de ocho instituciones educativas que destacaron por la sensibilidad mostrada en sus trabajos, los cuales reflejaron una comprensión clara de la problemática y la necesidad de promover acciones preventivas desde la comunidad educativa.

La actividad contó con la participación de la presidenta de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, quien felicitó la iniciativa del módulo, así como la participación activa de 17 centros educativos por sumarse a esta lucha frontal contra la violencia, a través de la sensibilización.

“Este es un esfuerzo de todos, tanto de las instituciones como de las familias. Debemos decir basta a la violencia, a las relaciones asimétricas, porque las mujeres tenemos derecho a vivir de manera plena, en igualdad, en un ambiente sano y equilibrado”, remarcó la doctora Cecilia León.

De igual manera, la jueza especializada Luzmila Rodríguez Zavaleta y la administradora del Módulo Integrado en Violencia, Maricruz Moreno Carrión, enfatizaron la importancia de involucrar a la comunidad estudiantil en iniciativas encaminadas a promover una cultura de respeto y eliminar las agresiones físicas.

Cabe indicar que el jurado calificador evaluó más de 20 videos desarrollados por estudiantes de 4.º y 5.º año de secundaria de centros educativos de Trujillo, Víctor Larco, La Esperanza, Moche, Huanchaco, El Porvenir, Virú, Santiago de Chuco, Tayabamba, Sinsicap, Otuzco y Agallpampa, quienes mostraron no solo su creatividad, sino que también transmitieron mensajes de prevención y concientización sobre la violencia contra las mujeres.