Hijos de magistrados y servidores participan en concurso “Dibuja la navidad”

Los dibujos ganadores serán utilizados en la tarjeta de saludo navideño 2025 de la Corte. Fuente: Difusión.

Los hijos e hijas de jueces, personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad se dieron cita en la Sala Plena de la sede central para participar de manera activa del concurso interno “Dibuja la Navidad”.

Este evento fue organizado por la Asociación de Damas del Poder Judicial de La Libertad, con la finalidad no solo de fomentar la creatividad y el arte, sino también de fortalecer los conceptos de amor, armonía y júbilo, a vísperas del nacimiento de Jesús.

La presidenta de la Corte de La Libertad y de la Asociación de Damas, Cecilia Milagros León Velásquez, dio la bienvenida a los niños y niñas de entre 5 a 11 años de edad, y los incentivó a plasmar el verdadero significado de la Navidad en sus respectivos dibujos.

Además, mencionó que los trabajos serán evaluados por un jurado calificador de la Escuela de Bellas Artes y del Ministerio de Cultura, y que los dibujos ganadores serán la portada de la tarjeta de saludo navideño 2025 de esta Corte Superior de Justicia.

Posteriormente, los concursantes iniciaron sus artes, utilizando diversos útiles para convertir su concepto de la Navidad en coloridas y emotivas ilustraciones. Tras culminar el tiempo asignado, los dibujos fueron recogidos para su respectiva evaluación, mientras los asistentes compartieron un momento de integración preparado por la organización.

Finalmente, la Asociación de Damas del Poder Judicial de La Libertad anunció que la ceremonia de premiación se llevará a cabo en los próximos días, donde se reconocerá el talento y dedicación de todos los participantes.