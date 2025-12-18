Familia Judicial desarrollará última mega jornada del año

“Justicia que abraza en navidad” es el nombre de la IV Mega Jornada de Descarga Procesal que llevarán a cabo los magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad el próximo sábado 13 de diciembre, en todas las sedes judiciales de la región.

Esta actividad se desarrollará con la finalidad de brindar celeridad procesal a los expedientes que se encuentran pendientes de atención, tanto en etapa de calificación, trámite como ejecución, priorizando los procesos en materia de alimentos, omisión a la asistencia familiar y procesos laborales.

La presidenta de la Corte de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, expresó que la IV Mega Jornada reafirma el compromiso de los jueces, juezas y personal por acercar la justicia a la población más vulnerable, especialmente en esta época del año en la que muchas familias requieren soluciones urgentes a sus conflictos. Destacó además que estas acciones permiten reducir la carga procesal y brindar un servicio más humano y eficiente.

“Este mes simboliza la solidaridad, el amor por las familias y fortalece el sentido de hogar, por ello queremos aunarnos a este deseo, a través de la resolución oportuna de los procesos en beneficio de madres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores que esperan respuestas ante sus demandas y denuncias”, remarcó la doctora León Velásquez.

Finalmente, se dio a conocer que en esta mega jornada se llevarán a cabo audiencias virtuales, entrega de depósitos judiciales y otras diligencias jurisdiccionales y administrativas para lograr un significativo impulso procesal y ratificar el compromiso con una justicia oportuna, célere y transparente a favor de los usuarios.

“Esta actividad contará con la participación de las diferentes especialidades porque estamos comprometidos con ofrecer un mejor servicio de justicia a la ciudadanía. Sabemos que las limitaciones nos generan retrasos; sin embargo, estamos buscando y desarrollando buenas prácticas para beneficiar a los litigantes de la región”, enfatizó la presidenta de la Corte de La Libertad.