Gastronomía

¿Por qué el Día del Huevo se celebra cada segundo viernes de octubre? La importancia de esta fecha y la celebración del alimento

El Día del Huevo se conmemora cada segundo viernes de octubre desde 1996. La fecha busca resaltar el valor nutricional del huevo y su impacto en la seguridad alimentaria global.

China es el mayor productor de huevos del mundo, con más de 466 mil millones de unidades al año, según datos de la FAO. Foto: Freepik
China es el mayor productor de huevos del mundo, con más de 466 mil millones de unidades al año, según datos de la FAO. Foto: Freepik

Cada segundo viernes de octubre, más de 150 países se unen para rendir homenaje a uno de los alimentos más versátiles y completos de la dieta humana: el huevo. Esta celebración global, conocida como el Día del Huevo, fue instaurada en 1996 por la Comisión Internacional del Huevo (IEC, por sus siglas en inglés), con el objetivo de reconocer su relevancia nutricional y su contribución a la alimentación accesible.

En Perú, instituciones como la Asociación Peruana de Avicultura (APA) se suman cada año a esta fecha con campañas educativas, donaciones y actividades informativas.

lr.pe

Día del Huevo: ¿por qué se celebra cada segundo viernes de octubre?

La decisión de fijar el Día del Huevo en el calendario internacional ocurrió en Viena, Austria, durante una reunión de la IEC. Desde entonces, el segundo viernes de octubre se convirtió en una cita fija para reconocer el papel fundamental de este alimento en la dieta global.

Aunque no existe una simbología específica ligada al mes de octubre, el segundo viernes fue elegido estratégicamente para facilitar la realización de actividades públicas, escolares y mediáticas. Esta fecha permite una mayor participación de organizaciones, escuelas, medios de comunicación y consumidores, ya que muchas de las iniciativas se programan alrededor del fin de semana.

La elección de un día laboral también responde a razones logísticas: al caer siempre en viernes, las instituciones pueden realizar campañas de alcance nacional e internacional sin interferir con otras festividades o días festivos comunes en octubre. Así, el Día del Huevo se ha consolidado como una oportunidad para educar, promover y celebrar.

¿Cuál es la importancia del Día del Huevo?

El Día del Huevo no es solo una fecha simbólica. Tiene un fuerte componente educativo y social. Según la Organización Mundial del Huevo, esta jornada busca aumentar la conciencia sobre los beneficios del huevo como alimento, derribar mitos relacionados con el colesterol, e impulsar su consumo como fuente asequible de proteína de alta calidad.

En declaraciones recogidas por medios especializados, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Avicultura, Santiago Franco, señaló: “El huevo es uno de los alimentos más completos disponibles para las personas, independientemente de su edad o condición económica. Celebrar su existencia es celebrar la nutrición accesible para todos.”

Además de su valor nutricional, el Día del Huevo también visibiliza el impacto económico y social de la industria avícola. En países como Perú, México, Colombia o Brasil, la producción de huevos es una actividad que genera miles de empleos directos e indirectos, además de contribuir a la seguridad alimentaria nacional.

