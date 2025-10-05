El Día Mundial del Huevo se celebra cada segundo viernes del mes de octubre. | Foto: composición LR/AgroPerú Informa

El Día Mundial del Huevo se celebra cada segundo viernes del mes de octubre. | Foto: composición LR/AgroPerú Informa

El huevo es considerado uno de los alimentos más importantes del mundo. Por ello, cada segundo viernes de octubre se celebra un día conmemorativo dedicado a este alimento, que sin duda constituye una fuente de nutrición sencilla y versátil, y aporta una gran cantidad de vitaminas, minerales y proteínas.

El huevo es un alimento fundamental a nivel mundial, sobre todo en los desayunos. Foto: Ángulo 7

El huevo, un pilar nutricional global

El huevo ha sido reconocido a nivel mundial como una fuente nutricional que combina proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales, lo que lo convierte en un alimento esencial para el desarrollo del cerebro y el buen funcionamiento del hígado.

Este alimento aporta aproximadamente seis gramos de proteína de alta calidad y está enriquecido con vitaminas esenciales como la B12, riboflavina y colina, que contribuyen al buen funcionamiento del organismo.

Estudios recientes afirman que el consumo de huevo puede contribuir significativamente a una dieta saludable y ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares, lo que pone en tela de juicio algunos mitos sobre su contenido de colesterol.

Un alimento que garantiza la seguridad alimentaria mundial

Ante el incremento de los casos de desnutrición, el huevo se ha posicionado como una herramienta clave para combatir la falta de nutrientes esenciales en poblaciones vulnerables. Asimismo, debido a la inseguridad alimentaria a nivel mundial, este alimento es accesible en diferentes regiones por su bajo costo en comparación con otras fuentes de proteína animal.

Diversos organismos internacionales han promovido el consumo de huevo y su producción masiva en comunidades de bajos ingresos, como las zonas rurales y regiones vulnerables.

El impacto positivo en la producción de huevos en el aspecto económico

El huevo también se ha convertido en un motor económico en varios países del mundo. Por ello, el sector industrial de su producción ha contribuido a gran escala con más de 82 millones de toneladas de huevos a nivel mundial, según datos de la FAO. Este impulso genera múltiples oportunidades para las economías locales y regionales.