Aprende a preparar un Tacu Tacu de Lentejas, un plato delicioso y simple para tu lunes

El Tacu Tacu de lentejas es uno de los platos más versátiles y valorados de la cocina peruana contemporánea. Nacido del ingenio y el aprovechamiento, esta versión del tradicional tacu tacu combina la suavidad de las lentejas con el arroz blanco para crear una mezcla dorada, crujiente por fuera y cremosa en su interior. Su origen se remonta al siglo XIX, en plena época colonial, cuando las comunidades afroperuanas de la costa central del Perú, especialmente en Chincha y Cañete, transformaban las sobras de arroz y legumbres en una comida sustanciosa.

Hoy, este clásico criollo ha evolucionado y se ha convertido en una receta ideal para los lunes, cuando muchos buscan platos reconfortantes y fáciles de preparar tras el fin de semana.

¿Qué ingredientes necesita el Tacu Tacu de Lentejas?

El éxito del Tacu Tacu de lentejas radica en el equilibrio entre la textura y el sabor. Para lograrlo, se utilizan ingredientes básicos que suelen encontrarse en cualquier cocina peruana:

Lentejas cocidas : aproximadamente dos tazas.

: aproximadamente dos tazas. Arroz blanco cocido : idealmente del día anterior.

: idealmente del día anterior. Cebolla roja : media unidad finamente picada.

: media unidad finamente picada. Ajo molido o picado : una cucharada.

: una cucharada. Pasta de ají amarillo : una cucharada.

: una cucharada. Comino y sal al gusto.

y al gusto. Aceite vegetal : suficiente para freír y dorar la mezcla.

: suficiente para freír y dorar la mezcla. Pimienta negra: para realzar el sabor.

Algunas versiones contemporáneas incluyen un toque de pasta de tomate o ají panca para intensificar el color y la profundidad del sabor. Otros cocineros, como el chef limeño Javier Wong, recomiendan añadir quinoa cocida junto a las lentejas para obtener una versión más nutritiva y rica en proteínas.

¿Cuál es la receta del Tacu Tacu de Lentejas?

La receta del Tacu Tacu de lentejas mantiene la esencia del plato criollo, pero con un giro vegetal. A continuación, los pasos para lograr un resultado perfecto:

Prepara el aderezo base.

Calienta una sartén con aceite y sofríe la cebolla hasta que esté transparente. Añade el ajo y la pasta de ají amarillo. Cocina por unos minutos hasta que el aderezo adquiera un aroma intenso. Integra las lentejas.

Tritura ligeramente una parte de las lentejas cocidas y mézclalas con las enteras. Esto ayuda a lograr una textura cremosa que se unirá al arroz. Incorpora el arroz.

Agrega el arroz blanco y mezcla hasta formar una masa uniforme. Sazona con comino, pimienta y sal al gusto. Moldea y dora.

Divide la mezcla en porciones y dale forma ovalada o redonda. Fríe en una sartén con aceite caliente hasta obtener una superficie dorada y crocante. Sirve con acompañamientos.

Tradicionalmente se acompaña con huevo frito, plátano dorado o bistec apanado, conocido como “tacu tacu con sábana”.

El secreto para un resultado impecable está en la proporción: por cada taza de arroz, usar una taza y media de lentejas cocidas. Así, el tacu tacu conservará la textura suave sin desmoronarse.