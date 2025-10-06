HOYSuscripcion LR Focus

Aprende a preparar un Tacu Tacu de Lentejas, un plato delicioso y simple para tu lunes

El Tacu Tacu de lentejas es una alternativa nutritiva, económica y llena de sabor. Revisa la receta de hoy, su sencilla preparación y sus ingredientes, accesibles para cualquier hogar.

Ingredientes y receta del Tacu Tacu de Lentejas, el plato del día. Foto: Flickr
El Tacu Tacu de lentejas es uno de los platos más versátiles y valorados de la cocina peruana contemporánea. Nacido del ingenio y el aprovechamiento, esta versión del tradicional tacu tacu combina la suavidad de las lentejas con el arroz blanco para crear una mezcla dorada, crujiente por fuera y cremosa en su interior. Su origen se remonta al siglo XIX, en plena época colonial, cuando las comunidades afroperuanas de la costa central del Perú, especialmente en Chincha y Cañete, transformaban las sobras de arroz y legumbres en una comida sustanciosa.

Hoy, este clásico criollo ha evolucionado y se ha convertido en una receta ideal para los lunes, cuando muchos buscan platos reconfortantes y fáciles de preparar tras el fin de semana.

PUEDES VER: El único plato vegetariano de América Latina que se encuentra en el top 10 de los mejores del mundo, según Taste Atlas 2025: superó a la India y Brasil

¿Qué ingredientes necesita el Tacu Tacu de Lentejas?

El éxito del Tacu Tacu de lentejas radica en el equilibrio entre la textura y el sabor. Para lograrlo, se utilizan ingredientes básicos que suelen encontrarse en cualquier cocina peruana:

  • Lentejas cocidas: aproximadamente dos tazas.
  • Arroz blanco cocido: idealmente del día anterior.
  • Cebolla roja: media unidad finamente picada.
  • Ajo molido o picado: una cucharada.
  • Pasta de ají amarillo: una cucharada.
  • Comino y sal al gusto.
  • Aceite vegetal: suficiente para freír y dorar la mezcla.
  • Pimienta negra: para realzar el sabor.

Algunas versiones contemporáneas incluyen un toque de pasta de tomate o ají panca para intensificar el color y la profundidad del sabor. Otros cocineros, como el chef limeño Javier Wong, recomiendan añadir quinoa cocida junto a las lentejas para obtener una versión más nutritiva y rica en proteínas.

¿Cuál es la receta del Tacu Tacu de Lentejas?

La receta del Tacu Tacu de lentejas mantiene la esencia del plato criollo, pero con un giro vegetal. A continuación, los pasos para lograr un resultado perfecto:

  1. Prepara el aderezo base.
    Calienta una sartén con aceite y sofríe la cebolla hasta que esté transparente. Añade el ajo y la pasta de ají amarillo. Cocina por unos minutos hasta que el aderezo adquiera un aroma intenso.
  2. Integra las lentejas.
    Tritura ligeramente una parte de las lentejas cocidas y mézclalas con las enteras. Esto ayuda a lograr una textura cremosa que se unirá al arroz.
  3. Incorpora el arroz.
    Agrega el arroz blanco y mezcla hasta formar una masa uniforme. Sazona con comino, pimienta y sal al gusto.
  4. Moldea y dora.
    Divide la mezcla en porciones y dale forma ovalada o redonda. Fríe en una sartén con aceite caliente hasta obtener una superficie dorada y crocante.
  5. Sirve con acompañamientos.
    Tradicionalmente se acompaña con huevo frito, plátano dorado o bistec apanado, conocido como “tacu tacu con sábana”.

El secreto para un resultado impecable está en la proporción: por cada taza de arroz, usar una taza y media de lentejas cocidas. Así, el tacu tacu conservará la textura suave sin desmoronarse.

