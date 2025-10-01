HOYSuscripcion LR Focus

Titi vuelve a arrasar en los Premios Summum 2025: restaurante chino fue elegido como mejor chifa del Perú por sexto año consecutivo

El chifa Titi fue reconocido, por sexto año consecutivo, como el mejor chifa del Perú en los Premios Summum 2025, superando a otros referentes de la comida peruana-china como Madam Tusan, Chifa Mi Amigo, entre otros.

Titi se consagró como el mejor chifa del Perú, por sexto año consecutivo.
Titi se consagró como el mejor chifa del Perú, por sexto año consecutivo. | Foto: composición LR/Facebook/TiTi

El chifa Titi volvió a brillar en los Premios Summum 2025 al ser elegido por sexto año consecutivo como el mejor chifa y cocina china del Perú. Este restaurante superó, nuevamente, a grandes referentes de la comida peruana-china tales como Madam Tusan, Chifa Mi Amigo, Master Kong, Kion Lima, entre otros. Su éxito, no solo radica en la tradición de sus recetas, sino también en cómo ha logrado mantener su vigencia frente a la competencia nacional, destacando en todas las ediciones de este prestigioso galardón de la gastronomía peruana.

Con platos como el arroz chaufa, el tallarín saltado, el chijaukay, entre otros, el chifa Titi viene conquistando los paladares de los peruanos desde fines de la década de los 50. Hoy, este local, fundado por William Chan y cuyo primer local se ubicó en el Barrio Chino de Lima, es administrado por Bruce Loo, representante de la tercera generación familiar que mantiene vivo el legado de excelencia que caracteriza al restaurante.

PUEDES VER: Este restaurante venció a todas las pollerías del Perú y tiene el mejor pollo a la brasa del país, según Premios Summum 2025

lr.pe

¿Qué otros chifas en Perú compitieron en los Premios Summum 2025?

Además de Titi, otros reconocidos restaurantes de comida peruana-china, participaron en los Premios Summum 2025. Aquí te dejamos la lista completa:

  1. Titi
  2. Hou Wha
  3. Wa Lok
  4. Madam Tusan
  5. Master Kong
  6. Kion Lima
  7. Gran Chifa Chung Tong
  8. Shi-Nuá
  9. Chung Yion
  10. Song Restaurante
  11. Chifa San Joy Lao
  12. Haita-Restaurante Oriental
  13. Chifa Mi Amigo
  14. Lung Fung

¿Cuántos locales tiene el chifa Titi?

Según se menciona en su página oficial, el chifa Titi cuenta con dos locales en Lima. Uno en San Isidro y otro en La Molina. En ambos casos, la atención es de martes a domingo. Los lunes no se atiende en este restaurante.

