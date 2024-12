Los chifas son parte esencial de la identidad culinaria peruana. Esta fusión única entre la gastronomía de China y la de Perú dieron origen a platos emblemáticos como el arroz chaufa, el tallarín saltado y el wantán frito que se han convertido en favoritos de la cocina local. Ahora, un joven chino visitó la ciudad de Lima y no dudó en visitar un chifa para probar por primera vez uno de estos platillos peruanos con influencia china, sorprendiendo con su experiencia al degustar esta deliciosa combinación de sabores.

El influencer chino compartió su reacción a cada uno de los platillos del chifa en su canal de YouTube, destacando que la combinación de recetas chinas con ingredientes peruanos crea un sabor único y, al mismo tiempo, sorprendentemente familiar para su cultura.

Joven chino prueba por primera vez chifa peruano y queda sorprendido

En un video publicado en la cuenta de YouTube, el reconocido influencer Angel Yifan, aprovechó su visita a la ciudad de Lima para probar los diferentes platillos que venden en un chifa peruano. En compañía con su compañero, el joven chino pidió consumir wantán frito, aeropuerto, sahofan de carne, limon kay y shaomai.

Aunque inicialmente señaló que no percibía un sabor distintivamente peruano, pues comentó que, para él, cada uno de los platos tenía un perfil más cercano a la cocina china, indicó que estaba muy agradable el platillo.

"Tenemos el aeropuerto que es una mezcla de arroz chaufa con fideos (...) Vamos a probarlo, está bueno. Yo le doy un 10/10. Ya te digo que un chino viene aquí y se siente en casa. Los fideos están brutales. La salsa muy correcta, me encanta. Mejor de lo que he probado en España", comentó el influencer.

Respecto al wantán frito, el joven chino señaló que la masa era significativamente más grande que la que se encuentra en China.

"Está muy bien frito y la masa es más grande que en China. Allá son unos triángulos. Los peruanos saben hacer comida china. Mi madre estaría contenta", explicó el chino.

¿Cuáles fueron las reacciones de los usuarios?

La reacción del joven chino se ha vuelto viral en redes sociales y usuarios no dudaron en dejar su comentario. "El chifa tiene un sabor diferente porque es fusión. No lo vas a encontrar en cualquier restaurante", "Los chifas son únicos, la comida china es muy diferente", "Solo en Perú puedes funcionar algo con China. Y la comida no es igual a la de allá, tiene un sabor peruano", "el chifa es una fusión peruano china"