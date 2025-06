La gastronomía peruana es reconocida por su gran diversidad. Entre los platos emblemáticos del Perú, el chifa, una fusión de la cocina peruana y china, destaca como uno de los más representativos, llegando a sorprender incluso a extranjeros. Recientemente, un joven originario de China no dudó en visitar un chifa y probar, por primera vez, una sopa wantán y un arroz chaufa, cuyos sabores se relacionan con los de la gastronomía china.

Según el video publicado en su cuenta de TikTok, el joven quedó profundamente impresionado por las diferencias en la preparación de ambos platillos tradicionales peruanos y chinos, y no dudó en compartir su reacción. El clip se ha vuelto viral en redes sociales, generando gran interés entre los usuarios.

Extranjero chino queda sorprendido por arroz chaufa y sopa wantán

Según se mostró en el video, lo que más llamó la atención del joven chino de la sopa wantán fue que esta venía acompañada de fideos, un ingrediente que no se utiliza en el caldo que sirven en su país. Además, se le podía agregar crema de ají, algo que no ocurre en China.

"En China, la sopa con wantán no viene con fideos. Solo wantán. ¿Se come (la sopa) wantán con esa salsa? ¿Se come con ají? En China no comemos así. Solo comemos así, solo (sin ají y fideos)", comentó.

Respecto al arroz chaufa, lo que más le impresionó fue que, dentro de un mismo plato, se sirvieron el arroz junto con los fideos y las verduras. Según el extranjero, esto fue algo nuevo para él, ya que en China estos platillos siempre se sirven por separado.

"Arroz chifa con pollo y tallarines. Pero en China nunca comemos tallarines y arroz junto en un plato. Eso es algo nuevo para mí (...) Pero está muy bueno", sentenció.