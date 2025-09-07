HOYSuscripcion LR Focus

Gastronomía

El pan con chicharrón se posiciona dentro del top 5 de los mejores desayunos del mundo, según Taste Altas 2025: ¿en qué puesto está Perú?

¡Perú es clave! Pese a que otros países de Sudamérica han logrado ingresar al Top 100 Breakfast in the World 2025 con sus platillos, el pan con chicharrón es el único desayuno sudamericano en posicionarse dentro de los mejores cinco del mundo.

El pan con chicharrón se posiciona como el mejor desayuno en Sudamérica, según Taste Atlas.
El pan con chicharrón se posiciona como el mejor desayuno en Sudamérica, según Taste Atlas. | Foto: composición LR/Historia del Perú/Comedera

El pan con chicharrón se posicionó entre los mejores desayunos del mundo en el último ranking Top 100 Breakfast in the World 2025, elaborado por Taste Atlas. Este tradicional sándwich del Perú viene destacando en redes sociales por su participación en el 'Mundial de desayunos' creado por el creador de contenido español Ibai Llanos, donde se disputará la final ante Venezuela; sin embargo, según el prestigioso portal gastronómico, el platillo peruano es el único en Sudamérica en colocarse entre los cinco más destacados a nivel mundial.

En la edición anterior, el pão de queijo (pan de queso) Brasil había superado a Perú, relegando al pan con chicharrón al puesto número 19 de lista. Ahora, este emparedado peruano logró escalar posiciones e ingresar al top 5 de los mejores desayunos del mundo.

PUEDES VER: Este distrito de Lima repartirá 5.000 panes con chicharrón gratis este lunes, 8 de septiembre: ¿dónde y a qué hora será el evento?

lr.pe

¿En qué puesto se ubica el pan con chicharrón dentro del ranking de los mejores desayunos del mundo?

El pan con chicharrón se ubica en el puesto 5 dentro del ranking de los mejores desayunos del mundo, según el listado Top 100 Breakfast in the World 2025 de Taste Atlas. Con un puntaje de 4.6, se mantiene dentro de los cinco sandwchides más destacados, por encima de países como Ecuador, Brasil, Colombia y Chile.

Solo el kahvalti, típico platillo de Turquía se mantiene como líder del ranking superando al pan con chicharrón. Este desayuno turco obtuvo un puntaje casi perfecto y es considerado uno de los más completos. Incluye una selección de quesos blancos, tales como el beyarz peynir, aceitunas negras y verdes, pan con sésamo, mantequilla dulce, miel, kaymak (elaborado a base de leche de búfala), conservas, huevos revueltos con tomate y pimiento y té.

PUEDES VER: ¡Perú a la final del Mundial de Desayunos! Pan con chicharrón vence a la marraqueta de Chile y se enfrentará a Venezuela

lr.pe

¿Qué otros países de Sudamérica se posicionan dentro del Top 100 Breakfast in the World 2025?

Además de Perú, otros países de Sudamérica se encuentran dentro del Top 100 Breakfast in the World 2025, del Taste Atlas. Estos son:

  • Brasil: este país ocupa el puesto 11 con su típico pão de queijo
  • Colombia: con el popular calentado, que le otorga la posición 23 dentro del ranking
  • Perú: el país vuelve aparecer en la lista, pero esta vez con el tacacho, en el puesto 33 del ranking.
  • Venezuela: el perico venezolano se ubica en la posición 71 de la lista.
