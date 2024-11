La cocina peruana es reconocida a nivel mundial desde hace varias décadas debido a su gran variedad de sabores. Es por eso que el Perú es un importante destino turístico y, sobre todo, gastronómico, por lo que millones de personas vienen al país para probar el sazón de diferentes platillos de todos los gustos. De hecho, todas las zonas del país ofrece una notable carta que puede deleitar a todos los comensales y, en particular, Lima brinda cientos de restaurantes que congrega los mejores cocineros y comidas del país .

Así el The World Travel Awards ha premiado al Perú con afamadas distinciones por su alta cocina. Entre ellas, coronan al Perú como "Mejor destino culinario del mundo”, “Mejor destino culinario de Sudamérica” y "Mejor destino gastronómico”. A continuación, te contamos los 5 mejores restaurantes para visitar en Lima, en especial, durante los días no laborables de la APEC 2024, que por cierto no son feriados, por lo que los trabajadores deberán recuperar las jornadas no laboradas.

Maido

Maido, el renombrado restaurante miraflorino del chef Mitsuharu “Micha” Tsumura, ha alcanzado este año el quinto puesto en la lista de The World's 50 Best Restaurants, superando a destacados establecimientos de España y Francia. En 2009, Tsumura inauguró Maido en la capital peruana, donde fusiona técnicas niponas con ingredientes peruanos, dando vida a la cocina nikkei.

Su menú ha evolucionado a lo largo de los años, pero la esencia del restaurante se mantiene para ofrecer los mejores productos locales, que se renuevan cada temporada. El día de hoy, el menú degustación incluye más de 10 platos, además de una opción a la carta que resalta los productos de estación y la pesca del día.

Kjolle

Kjolle se posicionó en el puesto 16 de un prestigioso ranking gastronómico. Este destacado restaurante, liderado por Pía León, se encuentra en el bohemio distrito de Barranco. La propuesta culinaria de Kjolle se caracteriza por un profundo proceso de investigación y experimentación, pero con el objetivo de resaltar la esencia de los ingredientes sin realizar manipulaciones excesivas.

León y su equipo dedican meses a explorar las mejores maneras de aprovechar cada parte de los productos, con tal de reducir al mínimo los residuos y potenciar los sabores, al tiempo que incorporan elementos sorprendentes. La creatividad en colores y sabores es un sello distintivo de la experiencia gastronómica que ofrece Kjolle.

Mayta

En Miraflores, Mayta, el renombrado restaurante del chef Jaime Pesaque, obtuvo este año el puesto 41. La propuesta culinaria de Pesaque, que fusiona la cocina peruana contemporánea con un enfoque en la trazabilidad de productos nacionales, ha captado la atención de comensales internacionales. Desde su apertura en 2008, Mayta ha destacado por su uso de ingredientes locales y técnicas modernas, ofreciendo platos sofisticados que incluyen el paiche, un pez amazónico de sabor excepcional.

Además, el chef ha llevado la gastronomía peruana a países como Estados Unidos, Italia y Países Bajos, que presenta un menú degustación de nueve platos que resalta la riqueza de los ingredientes peruanos. Además, brinda opciones a la carta que incluyen ceviche amazónico y tarta de muña con helado de maracuyá y chocolate blanco.

Mérito

Situado también en Barranco, se destacó al ocupar el puesto 55. Este local, dirigido por el chef Juan Luis Martínez, originario de Caracas, ofrece una propuesta culinaria que fusiona lo mejor de las tradiciones gastronómicas de Venezuela y Perú, al mismo tiempo que celebra la biodiversidad de Latinoamérica. Desde su apertura en 2018, Mérito ha cautivado a los comensales con su enfoque en la presentación y el sabor de sus platos.

El chef Martínez resalta que "el color de la cocina y la impresionante belleza de sus platos" son distintivos de su estilo y el de su equipo. Las recetas, que combinan estética y sabor, están diseñadas para que los comensales reconozcan la calidad de los ingredientes en cada bocado. "Los sabores son bien importantes, pero también el respeto por el producto", enfatiza el chef, según lo reportado por la sección de viajes de National Geographic. A su vez, una característica notable de Mérito es que los visitantes pueden observar cómo se preparan sus platos, lo que añade un valor extra a la experiencia gastronómica.

Central

El restaurante barranquino Central, bajo la dirección de Virgilio Martínez, se ha consolidado como un referente en la gastronomía mundial. En 2022, logró el primer puesto en la lista de The World's 50 Best Restaurants, y en 2023 fue elevado al Salón de la Fama de este prestigioso certamen internacional. Este reconocimiento lo sitúa en el exclusivo grupo Best of the Best, junto a reconocidos establecimientos como el Bulli de Ferran Adrià y el Celler de Can Roca, reafirmando su estatus en la élite culinaria global