Alerta de explosivo en la Línea 1 del Metro obliga a suspender servicio
Fútbol Peruano

Hincha sorprende al pedirle a Hernán Barcos que vuelva a Alianza Lima en pleno partido entre Sport Huancayo vs FC Cajamarca

Se jugaba el minuto 30 del partido entre Sport Huancayo y FC Cajamarca, cuando uno de los comentaristas de la transmisión notó a un hincha pidiéndole a Barcos que regresara a Alianza Lima.

Hincha le pide a Hernán Barcos regresar a Alianza Lima. Foto: L1 Max
Hernán Barcos sigue dando de qué hablar tras su salida de Alianza Lima. Durante el desarrollo del partido entre Sport Huancayo y FC Cajamarca, actual equipo del ‘Pirata’, se vivió un momento emotivo. Se jugaba el minuto 30 del primer tiempo cuando, en plena transmisión, el comentarista señaló que desde la grada había un hincha con una pancarta pidiéndole a Barcos que regrese a Alianza.

Este gesto se da en un momento en el cual el conjunto blanquiazul atraviesa una crisis, pues tras quedar eliminado de la Copa Libertadores frente a 2 de Mayo, los íntimos no han logrado reponerse. Esto se vio reflejado en el partido del pasado sábado 14, cuando enfrentaron a Alianza Atlético por el Torneo Apertura y empataron en su visita.

PUEDES VER: Hinchas de Alianza Lima corean el nombre de Hernán Barcos en Trujillo tras empate 0-0 contra Alianza Atlético

lr.pe

Hincha le pide a Hernán Barcos regresa a Alianza Lima

"Barcos= líder. Regresa a (Alianza) Lima", se puede leer escrito. Pues como se sabe, el 'Pirata' demostró un gran profesionalismo durante su estadía en La Victoria. Pues demostró un gran compromiso y profesionalismo con la institución, algo que los hinchas blanquiazules valor y esto se vio reflejado contra Alianza Atlético. Pues los hinchas empezaron a corear el nombre del delantero argentino.

PUEDES VER: 'Puma' Carranza asegura que Paolo Guerrero se echó la culpa por penal fallado de Eryc Castillo ante 2 de Mayo: "Lo está defendiendo"

lr.pe

Hinchas de Alianza Lima corean el nombre de Hernán Barcos tras empate contra Alianza Atlético

Como se recuerda, tras el amargo empate entre Alianza Lima y Alianza Atlético por la fecha 3 del Torneo Apertura, los hinchas no dudaron en manifestar su molestia por el desempeño de los jugadores, por lo que corearon en el estadio Mansiche el nombre del ‘Pirata’. “¡Olé, olé, olé, olé, Barcos, Barcos!”.

¿Cuántos goles hizo Hernán Barcos con Alianza Lima?

Durante su trayectoria con Alianza Lima, registra un total de 189 partidos disputados, con 77 goles y 29 asistencias, acumulando alrededor de 12.843 minutos en cancha.

