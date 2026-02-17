HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Congreso debatirá y votará HOY la censura contra Jerí
Congreso debatirá y votará HOY la censura contra Jerí     Congreso debatirá y votará HOY la censura contra Jerí     Congreso debatirá y votará HOY la censura contra Jerí     
EN VIVO

🚨 EN VIVO censura contra José Jerí: Congreso debate la permanencia del presidente

Deportes

Conmebol abrió expedientes a Alianza Lima tras eliminación de Copa Libertadores: podrían ser multados por supuestas faltas

A través de un comunicado, Conmebol informó que le abrió dos expedientes a Alianza Lima luego de su participación en la Copa Libertadores.

Conmebol abrió expedientes a Alianza Lima tras participación en Copa Libertadores. Foto: composición LR/Copa Libertadores
Conmebol abrió expedientes a Alianza Lima tras participación en Copa Libertadores. Foto: composición LR/Copa Libertadores

Las malas noticias no se detienen en Alianza Lima. Luego de haber sido eliminado por 2 de Mayo en la fase 1 de la Copa Libertadores, la institución blanquiazul recibió una notificación por parte de la Conmebol. El ente sudamericano informó que abrió dos expedientes al equipo peruano tras unas supuestas faltas cometidas en el partido de ida ante el equipo paraguayo.

Desde la Confederación Sudamericana indican que los expedientes son por haber cometido infracciones a los artículos del Manual de la Copa Libertadores: los puntos 6.3.3 y 7.3.4.1, por 'Marketing de Emboscada' y 'Post partido', respectivamente.

larepublica.pe

PUEDES VER: Pedro Aquino descarta estar lesionado y señala por qué no juega en Alianza Lima: "Decisión del técnico"

lr.pe

Conmebol abre expedientes a Alianza Lima tras caer en Copa Libertadores

Según indica el manual del ente sudamericano, el primer expediente referente al 'Marketing de emboscada', se refiere a "cualquier intento por parte de una entidad, marca o persona no autorizada de obtener una asociación indebida de sus productos, servicios o imagen comercial con un torneo organizado por la CONMEBOL". En cuanto al artículo 7.3.4.1, la infracción se habría dado por las 'Entrevistas post partido', donde no se habrían seguido las indicaciones establecidas tras finalizar el encuentro.

Hasta el momento, no se sabe con exactitud qué errores cometió la institución blanquiazul, pero sí es de conocimiento público la multa económica que podrían recibir. "En la Fase 1,2-3 y Fase de Grupos: se impondrá una multa de al menos USD 100.000", indica el reglamento oficial.

PUEDES VER: Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

lr.pe

¿Cuál es el próximo partido de Alianza Lima?

Alianza Lima enfrentará a Sport Boys por la fecha 4 del Torneo Apertura en la Liga 1 2026. Los blanquiazules recibirán al cuadro chalaco en el estadio Alejandro Villanueva, en busca de un triunfo que lo permita acercarse al primer lugar de la tabla.

Notas relacionadas
Pedro Aquino descarta estar lesionado y señala por qué no juega en Alianza Lima: "Decisión del técnico"

Pedro Aquino descarta estar lesionado y señala por qué no juega en Alianza Lima: "Decisión del técnico"

LEER MÁS
Hinchas de Alianza Lima corean el nombre de Hernán Barcos en Trujillo tras empate 0-0 contra Alianza Atlético

Hinchas de Alianza Lima corean el nombre de Hernán Barcos en Trujillo tras empate 0-0 contra Alianza Atlético

LEER MÁS
Hernán Barcos agradece el cariño de los hinchas de Alianza Lima y no descarta volver: "Veremos en un futuro"

Hernán Barcos agradece el cariño de los hinchas de Alianza Lima y no descarta volver: "Veremos en un futuro"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

LEER MÁS
DT de Deportivo Cali enaltece a Pedro Gallese tras consagratorio partido, pero aclara: "No me gusta que mi arquero sea figura"

DT de Deportivo Cali enaltece a Pedro Gallese tras consagratorio partido, pero aclara: "No me gusta que mi arquero sea figura"

LEER MÁS
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY por la ida de la Copa Libertadores?

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY por la ida de la Copa Libertadores?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY por la ida de la Copa Libertadores?

José Jerí EN VIVO: Congreso inicia el debate de censura contra el presidente de la República

Partidos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: programación y canal de TV para ver la fecha 1 del torneo

Deportes

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY por la ida de la Copa Libertadores?

Partidos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: programación y canal de TV para ver la fecha 1 del torneo

Partidos de hoy, martes 17 de febrero: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí EN VIVO: Congreso inicia el debate de censura contra el presidente de la República

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Horas decisivas para José Jerí: Congreso debate censura en medio presiones por definir quién lo reemplazará

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025