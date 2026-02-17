Las malas noticias no se detienen en Alianza Lima. Luego de haber sido eliminado por 2 de Mayo en la fase 1 de la Copa Libertadores, la institución blanquiazul recibió una notificación por parte de la Conmebol. El ente sudamericano informó que abrió dos expedientes al equipo peruano tras unas supuestas faltas cometidas en el partido de ida ante el equipo paraguayo.

Desde la Confederación Sudamericana indican que los expedientes son por haber cometido infracciones a los artículos del Manual de la Copa Libertadores: los puntos 6.3.3 y 7.3.4.1, por 'Marketing de Emboscada' y 'Post partido', respectivamente.

Conmebol abre expedientes a Alianza Lima tras caer en Copa Libertadores

Según indica el manual del ente sudamericano, el primer expediente referente al 'Marketing de emboscada', se refiere a "cualquier intento por parte de una entidad, marca o persona no autorizada de obtener una asociación indebida de sus productos, servicios o imagen comercial con un torneo organizado por la CONMEBOL". En cuanto al artículo 7.3.4.1, la infracción se habría dado por las 'Entrevistas post partido', donde no se habrían seguido las indicaciones establecidas tras finalizar el encuentro.

Hasta el momento, no se sabe con exactitud qué errores cometió la institución blanquiazul, pero sí es de conocimiento público la multa económica que podrían recibir. "En la Fase 1,2-3 y Fase de Grupos: se impondrá una multa de al menos USD 100.000", indica el reglamento oficial.

¿Cuál es el próximo partido de Alianza Lima?

Alianza Lima enfrentará a Sport Boys por la fecha 4 del Torneo Apertura en la Liga 1 2026. Los blanquiazules recibirán al cuadro chalaco en el estadio Alejandro Villanueva, en busca de un triunfo que lo permita acercarse al primer lugar de la tabla.