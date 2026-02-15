HOYSuscripcion LR Focus

Hinchas de Alianza Lima corean el nombre de Hernán Barcos en Trujillo tras empate 0-0 contra Alianza Atlético

Una vez acabado el partido de los blanquiazules, la hinchada empezó a corear al 'Pirata', quien es añorado tras la crisis deportiva que atraviesa el equipo.

Hernán Barcos se fue de Alianza Lima a inicios del 2026. Foto: composición LR/captura de TikTok
Hernán Barcos se fue de Alianza Lima a inicios del 2026. Foto: composición LR/captura de TikTok

Alianza Lima no pudo en Trujillo y se fue con un amargo 0-0 contra Alianza Atlético por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo no revierte la mala situación tras ser eliminado de la Copa Libertadores y el principal señalado es Pablo Guede. Al término del partido, el técnico y los jugadores fueron abucheados por los hinchas, quienes también aprovecharon para recordar a Hernán Barcos.

La salida del atacante argentino a inicios de este 2026 generó gran controversia entre los aficionados. Por ello, en medio de la actual crisis que atraviesa Alianza, el 'Pirata' es uno de los jugadores más extraña la afición íntima.

PUEDES VER: Pedro Troglio lamentó que Diego Romero dejara Banfield para volver a Universitario, pero aclara: Para mí es un arquerazo

lr.pe

Hinchas de Alianza Lima corean el nombre de Hernán Barcos tras empate contra Alianza Atlético

En las tribunas del Mansiche retumbaba un clamor unánime: “¡Olé, olé, olé, olé, Barcos, Barcos!”, entonado por los seguidores de Alianza Lima que exigían su vuelta.

Barcos, quien actualmente juega en FC Cajamarca, ha manifestado en más de una ocasión que su intención siempre fue quedarse en Alianza. No obstante, los altos mandos del club no tenían los mismos planes. Hoy, la barra blanquiazul añora tener un jugador con la personalidad y el profesionalismo del argentino.

PUEDES VER: 'Puma' Carranza asegura que Paolo Guerrero se echó la culpa por penal fallado de Eryc Castillo ante 2 de Mayo: Lo está defendiendo

lr.pe

Hernán Barcos pidió a la hinchada que sigan confiando en Alianza Lima

Hace algunas semanas, Hernán Barcos volvió a referirse sobre Alianza Lima. En diálogo con el programa 'Hablemos de Max', el jugador de 41 años le pidió a los hinchas que nunca dejen de apoyar al plantel blanquiazul.

"Sigan confiando en su club, ellos son hinchas de Alianza Lima y eso no va a cambiar nunca. Sigan confiando y apoyando al club porque es lo que el club necesita", comentó.

