Fútbol Peruano

SAFAP solicitó regularizar los pagos del mes de enero de Nilson Loyola y Enmanuel Páucar a FC Cajamarca

SAFAP exige a FC Cajamarca el pago de enero a Nilson Loyola y Enmanuel Páucar, quienes habrían llegado al club bajo la gestión de Hernán Barcos.

Nilson Loyola y Enmanuel Páucar exigen sus pagos del mes de enero a FC Cajamarca. Foto: composición LR/Instagram
La Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) ha solicitado a FC Cajamarca el pago correspondiente al mes de enero de Nilson Loyola y Enmanuel Páucar. Ambos jugadores, que son nuevos fichajes del club, no han recibido su salario de dicho mes, por lo que SAFAP envió una carta dirigida al presidente del cuadro cajamarquino, Edisson Zavaleta, solicitando la regularización de su situación contractual.

En la carta, la entidad deportiva indicó que los contratos de los jugadores aún no han sido registrados en la FPF - Liga 1. Según SAFAP, la falta de registro de los contratos afecta su derecho a la "ocupación efectiva", impidiéndoles participar en competiciones oficiales. Cabe señalar que de acuerdo con información de RPP, ambos jugadores han llegaron al conjunto cajamarquino, mediante gestión de Hernán Barcos.

Nilson Loyola y Enmanuel Páucar solicitan sus pagos a FC Cajamarca

"Nos dirigimos a ustedes para solicitarles puedan regularizar la situación contractual de nuestros asociados, los señores Nilson Loyola Morales y Enmanuel Paucar Reyes, quienes vienen trabajando en vuestra institución desde el 02 de enero del 2026 conforme al Contrato de Trabajo que suscribieron con ustedes".

"A la fecha (09 de febrero del 2026) sus contratos de trabajo no han sido registrados en la FPF - Liga 1 y tampoco han recibido el pago de sus remuneraciones del mes de enero"

"El no registrar los contratos de trabajo afecta su derecho a la “ocupación efectiva”, no solo entendida como el derecho a no ser separado de las actividades preparatorias del primer equipo del club, sino que también los priva de su expectativa a participar en las competiciones oficiales. Es decir, se encuentran privados de ejercer normalmente su profesión".

"Si a esto, le agregamos la falta de pago de las remuneraciones del mes de enero cuando el resto del plantel profesional ya cobró hace varios días, estamos ante situaciones irregulares que esperamos puedan corregir de inmediato".

Enmanuel Paucar y Nilson Loyola se incorporaron a FC Cajamarca durante la administración de Hernán Barcos

Según la información obtenida por el medio mencionado, el entorno de ambos jugadores indicó que Hernán Barcos, delantero de FC Cajamarca, se comunicó personalmente para incorporarlos al club. Además, exigen que se les paguen sus salarios. Sin embargo, aclaran que buscaron la versión del 'Pirata' sin obtener respuesta alguna.

