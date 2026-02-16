Una de las sorpresivas innovaciones de Pablo Guede en Alianza Lima es el defensor Gianfranco Chávez. A pesar de contar con jugadores como Pedro Aquino y Alessandro Burlamaqui, quienes tienen amplia experiencia en la volante central, el entrenador argentino prefirió transformar al excentral de Sporting Cristal en el '6' de los blanquiazules.

En medio de los cuestionamientos por el rendimiento colectivo, existe mucha incertidumbre por los motivos que tiene el estratega para no utilizar al jugador de la selección peruana. En ese sentido, la 'Roca' salió al frente para pronunciarse sobre su situación.

Pedro Aquino revela por qué no juega en Alianza Lima

Luego del empate contra Alianza Atlético de Sullana, el volante de 30 años expresó una breve respuesta ante los medios de comunicación y descartó que no presenta ninguna lesión. "No tengo ninguna lesión, estoy bien. Estoy al 100%”, indicó.

Por otra parte, sobre las razones que le impiden sumar minutos en el primer equipo, el mundilista señaló que esto pasa por la decisión de Pablo Guede. "Si no juego es por decisión del técnico", sentenció.

¿Cuántos partidos jugó Pedro Aquino con Alianza Lima en el 2026?

Pedro Aquino no tuvo participación alguna en los primeros partidos oficiales que disputó Alianza Lima en el 2026. El futbolista solo fue titular en los amistosos contra Independiente de Avellaneda en la Serie Río de La Plata e ingresó en el segundo tiempo del compromiso contra el Inter Miami de Lionel Messi.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima se verá las caras con Sport Boys este viernes 20 de febrero por la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El duelo entre íntimos y rosados empezará desde las 8.00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.