Deportes

Mauro Cantoro puso en duda el trabajo de Pablo Guede tras indisciplina en Alianza Lima: "Se le escapó de las manos"

El exfutbolista de Universitario señaló al técnico argentino tras acto de indisciplina en Alianza Lima.

Mauro Cantoro cuestionó el trabajo de Pablo Guede tras indisciplina en Alianza Lima. Foto: Composición LR/Desmarcados/Alianza Lima
Mauro Cantoro cuestionó el trabajo de Pablo Guede tras indisciplina en Alianza Lima. Foto: Composición LR/Desmarcados/Alianza Lima

En medio del tenso momento que se vive en Alianza Lima tras los casos de indisciplina por parte de los jugadores Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña; Mauro Cantoro se refirió acerca del hecho y opinó sobre el trabajo que viene realizando el entrenador Pablo Guede al mando del club íntimo.

En el último programa de 'Desmarcados', el 'Toro' recordó que se habló mucho acerca de la disciplina que impondría Guede cuando llegue al club, pero no pudo controlar este tipo de situacionse. "Se le escapó un poco de las manos a Guede. Si tanto hablamos que llegó con el látigo, con la indisciplina cero, se le escapó", indicó en el programa de Youtube.

PUEDES VER: Sergio Peña se pronuncia por primera vez tras caso de indisciplina en Alianza Lima: "Estaré a disposición de la justicia"

Pablo Guede fue cuestionado tras caso de indisciplina en Alianza Lima

Tras el comentario de Mauro Cantoro, su compañero de programa, Franco Lostaunau, también dio su punto de vista, pero dejó en claro que no toda la responsabilidad es de Guede, indicando que ahora es el momento donde debe ser firme con sus decisiones. "No es responsabilidad de Guede que haya pasado esto. ¿Él qué puede hacer? Su responsabilidad ahora es tomar decisiones. Tiene la sartén por el mango para cambiar el perfil de los jugadores que lleguen a Alianza", indicó el periodista.

Se supo que el estratega argentino tendría una firme postura en cuanto a lo sucedido, indicando que no desea contar más con los jugadores implicados. "Son ellos o yo", fue lo que mencionó el técnico según el periodista Marcello Merizalde a través de su cuenta de 'X'.

PUEDES VER: Alianza Lima separó a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras caso de indisciplina

¿Qué acción tomó Alianza Lima contra los jugadores involucrados?

Tras la denuncia contra los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, Alianza Lima tomó la decisión de separar a los acusados de manera indefinidas mientras las investigaciones del caso sigan en curso.

