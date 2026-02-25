Hace algunas semanas, Alianza Lima confirmó la salida de Carlos Zambrano tras ser denunciado por presunto abuso sexual junto con Sergio Peña y Miguel Trauco. Desde entonces, algunos equipos han consultado por la situación del defensor con miras a ficharlo. Uno de los clubes interesados sería Atlético Grau, equipo que marcha último en la Liga 1 2026 tras cuatro fechas disputadas.

De acuerdo con el periodista José Varela, el Patrimonio de Piura ya consultó por Carlos Zambrano, por lo que existiría la posibilidad de que juegue en el norte del país. Además, enfatizó que el zaguero está en disposición de volver a las canchas.

Carlos Zambrano podría fichar por Atlético Grau tras ser separado de Alianza Lima

"Hemos tenido información acerca de un jugador que ya no está en el 'equipo del pueblo'. Fue uno de los tres que protagonizaron una indisciplina en Alianza Lima: Carlos Zambrano. Lo que conocemos es que hay interés del Atlético Grau de Piura por el 'Káiser'. El club ha preguntado por él y está en su radar", indicó en el programa 'Modo Fútbol'.

Es preciso señalar que el equipo de Ángel Comizzo aún no inicia ninguna negociación con el jugador o su entorno. "Esa información aún debemos trabajarla para llegar al 100 %, así que la iremos desarrollando. Zambrano quiere jugar y está entrenando para eso", añadió.

Denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fue archivada en Argentina

Según reportó el medio argentino Diario Olé, el expediente fue trasladado a los tribunales uruguayos, ya que en Argentina la causa fue cerrada. Cabe recordar que los exfutbolistas de Alianza Lima fueron acusados por una mujer argentina de 22 años, quien los denunció por un presunto abuso sexual cuando el plantel se encontraba en Uruguay participando en la Serie Río de la Plata.

De acuerdo con el medio, se resolvió que el caso pase a manos de las autoridades judiciales de Uruguay para que se prosiga con las diligencias correspondientes. La resolución precisó que la decisión responde a que los acontecimientos se produjeron fuera de Argentina, motivo por el cual no es competencia de ese país llevar adelante el proceso.