La dolorosa derrota de Alianza Lima frente a 2 de Mayo, por la Copa Libertadores, generó diversas reacciones, especialmente por un penal a favor del conjunto local que causó revuelo. Los hinchas esperaban que Paolo Guerrero ejecutara desde los 12 pasos; sin embargo, sorprendió al ceder el balón a Eryc Castillo. "No me sentía con confianza, venía con un poco de desgaste", declaró el 'Depredador' en el postpartido.

En este contexto, llovieron las críticas hacia el '9' de la selección peruana, debido a que un jugador de su jerarquía no estuviera seguro de anotar el penal. Uno de los más tajantes con Guerrero fue el periodista Eddie Fleischman, quien a través de redes sociales no dudó en cuestionar la decisión y recordar a Hernán Barcos.

Eddie Fleischman cuestionó a Paolo Guerrero y recordó a Hernán Barcos

En su publicación, el periodista no dudó en señalar que, en la Liga 1, nadie es capaz de quitarle el balón a 'P9', y lo comparó con una situación hipotética si lo mismo hubiera ocurrido con Hernán Barcos.

"¿Por qué en Liga1 Yapechongo nadie le quita un penal a Paolo Guerrero y ahora no fue capaz de tomar la pelota y ejecutar?. Pregunta solo para reflexionar: ¿Alguien le habría quitado ese penal a Barcos si estaba en la cancha? ¿Girotti el de $1’5 tampoco podía pedirla?. Penoso", escribió el 'colorado' vía redes sociales.

Paolo Guerrero explicó por qué no pateó penal en la eliminación de Alianza Lima

Cabe señalar, que Paolo Guerrero, tras el partido contra 2 de Mayo fue consultado sobre por qué no pateo el penal.

"Nada, no me sentía con confianza. Asumo la responsabilidad, la culpa es mía por no patear el penal. No me sentía con confianza, venía con un poco de desgaste. Asumo la responsabilidad", explicó en un primer momento.

"Creo que no podemos echarle la culpa a una persona. Creo que somos un grupo y tenemos que poner la cara todos. No entiendo por qué me preguntas eso. Durísima eliminación. No esperábamos esto, esperábamos revertir lo que nos pasó en Paraguay. Es duro e inexplicable. Pero nada, tenemos una temporada por delante. A levantar cabeza porque el sábado tenemos otro partido".

"Yo no puedo decir que es un fracaso porque tenemos una temporada por adelante. Imagínense que nosotros como jugadores paremos todo y dejemos que los rivales sean campeones. No. Tenemos una temporada por delante. Tenemos que seguir trabajando y corregir los errores", sentenció.