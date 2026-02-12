HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Fuerza Popular sigue abrazando a José Jerí | Arde Troya con Juliana Oxenford

Fútbol Peruano

Eddie Fleischman apunta contra Paolo Guerrero tras no patear penal con Alianza Lima: "¿Alguien se lo habría quitado a Hernán Barcos?"

"En la Liga 1 nadie le quita un penal a Paolo Guerrero y ahora no fue capaz de tomar la pelota y ejecutar", fueron parte de las palabras que escribió el periodista deportivo vía redes sociales, quien cuestionó que Guerrero le dejara el penal a Eryc Castillo.


Eddie Fleischman recordó a Hernán Barcos después de que Paolo Guerrero no patera el penal. Foto: composición LR/ Ovación/X
Eddie Fleischman recordó a Hernán Barcos después de que Paolo Guerrero no patera el penal. Foto: composición LR/ Ovación/X

La dolorosa derrota de Alianza Lima frente a 2 de Mayo, por la Copa Libertadores, generó diversas reacciones, especialmente por un penal a favor del conjunto local que causó revuelo. Los hinchas esperaban que Paolo Guerrero ejecutara desde los 12 pasos; sin embargo, sorprendió al ceder el balón a Eryc Castillo. "No me sentía con confianza, venía con un poco de desgaste", declaró el 'Depredador' en el postpartido.

En este contexto, llovieron las críticas hacia el '9' de la selección peruana, debido a que un jugador de su jerarquía no estuviera seguro de anotar el penal. Uno de los más tajantes con Guerrero fue el periodista Eddie Fleischman, quien a través de redes sociales no dudó en cuestionar la decisión y recordar a Hernán Barcos.

PUEDES VER: Mr. Peet estalló en vivo tras eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: "Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia"

lr.pe

Eddie Fleischman cuestionó a Paolo Guerrero y recordó a Hernán Barcos

larepublica.pe

En su publicación, el periodista no dudó en señalar que, en la Liga 1, nadie es capaz de quitarle el balón a 'P9', y lo comparó con una situación hipotética si lo mismo hubiera ocurrido con Hernán Barcos.

"¿Por qué en Liga1 Yapechongo nadie le quita un penal a Paolo Guerrero y ahora no fue capaz de tomar la pelota y ejecutar?. Pregunta solo para reflexionar: ¿Alguien le habría quitado ese penal a Barcos si estaba en la cancha? ¿Girotti el de $1’5 tampoco podía pedirla?. Penoso", escribió el 'colorado' vía redes sociales.

Paolo Guerrero explicó por qué no pateó penal en la eliminación de Alianza Lima

PUEDES VER: Pablo Ceppelini tuvo provocativa publicación en medio de la eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: “Hermosa noche”

lr.pe

Cabe señalar, que Paolo Guerrero, tras el partido contra 2 de Mayo fue consultado sobre por qué no pateo el penal.

"Nada, no me sentía con confianza. Asumo la responsabilidad, la culpa es mía por no patear el penal. No me sentía con confianza, venía con un poco de desgaste. Asumo la responsabilidad", explicó en un primer momento.

"Creo que no podemos echarle la culpa a una persona. Creo que somos un grupo y tenemos que poner la cara todos. No entiendo por qué me preguntas eso. Durísima eliminación. No esperábamos esto, esperábamos revertir lo que nos pasó en Paraguay. Es duro e inexplicable. Pero nada, tenemos una temporada por delante. A levantar cabeza porque el sábado tenemos otro partido".

"Yo no puedo decir que es un fracaso porque tenemos una temporada por adelante. Imagínense que nosotros como jugadores paremos todo y dejemos que los rivales sean campeones. No. Tenemos una temporada por delante. Tenemos que seguir trabajando y corregir los errores", sentenció.

Notas relacionadas
Prensa paraguaya queda rendida ante clasificación de 2 de Mayo contra Alianza Lima: "Pura mística"

Prensa paraguaya queda rendida ante clasificación de 2 de Mayo contra Alianza Lima: "Pura mística"

LEER MÁS
DT de 2 de Mayo admite que quedó sorprendió al ver la idea de juego de Alianza Lima: "El pelotazo nos favorece"

DT de 2 de Mayo admite que quedó sorprendió al ver la idea de juego de Alianza Lima: "El pelotazo nos favorece"

LEER MÁS
2 de Mayo utilizó inédita estrategia para eliminar a Alianza Lima: jugadores hablaron en idioma guaraní para darse indicaciones

2 de Mayo utilizó inédita estrategia para eliminar a Alianza Lima: jugadores hablaron en idioma guaraní para darse indicaciones

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mr. Peet estalló en vivo tras eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: "Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia"

Mr. Peet estalló en vivo tras eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: "Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia"

LEER MÁS
Carlos Zambrano no se iría gratis de Alianza Lima: revelan detalles del acuerdo entre ambas partes para rescindir

Carlos Zambrano no se iría gratis de Alianza Lima: revelan detalles del acuerdo entre ambas partes para rescindir

LEER MÁS
Programación Liga 1 2026: horarios de los partidos por la fecha 3 del Torneo Apertura

Programación Liga 1 2026: horarios de los partidos por la fecha 3 del Torneo Apertura

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

ONPE oficializa orden de los partidos en cédula de sufragio: Alianza Venceremos encabeza la lista

Brian Rullan, expareja de Laura Spoya se pronuncia tras accidente de la modelo en Surco: "Echen buenas vibras"

Fuerte incendio consume almacén clandestino de aerosoles en Huachipa tras reporte de explosiones en zona residencial

Fútbol Peruano

Pablo Ceppelini tuvo provocativa publicación en medio de la eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: “Hermosa noche”

Mr. Peet estalló en vivo tras eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: "Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia"

Carlos Zambrano no se iría gratis de Alianza Lima: revelan detalles del acuerdo entre ambas partes para rescindir

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE oficializa orden de los partidos en cédula de sufragio: Alianza Venceremos encabeza la lista

Milagros Aguayo descarta renunciar a su candidatura al Senado: ¿qué dicen dentro de Renovación Popular?

Walter Lozano “Bica” queda fuera de elecciones: JNE confirma improcedencia de su candidatura al Senado por Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025