Cienciano y Bolívar se enfrentaron en el 2025 por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Cienciano

Cienciano cuenta los días para presentar a su plantel en la denominada Tarde del Rojo Imperial 2026. El renovado equipo de Horacio Melgarejo, que viene preparándose para el inicio de la Liga 1 y la Copa Sudamericana, se enfrentará contra Bolívar de La Paz en un amistoso internacional en el Estadio Inca Garcilazo de la Vega. Muchos hinchas se encuentra a la expectativa de este compromiso, pues podrán verlo de manera gratuita a través de YouTube.

"Estamos muy contentos con los 13 días que entrenamos en Pisac porque los chicos estuvieron comprometidos, hicimos trabajos fuertes desde la parte física. Ahora poco a poco vamos integrando nuestro ADN al equipo", manifestó el entrenador del conjunto imperial sobre la pretemporada.

Cienciano del Cusco jugará en el Inca Garcilaso este domingo 24 de enero. Foto: Cienciano

Canal confirmado para ver gratis Cienciano vs Bolívar

A través de sus redes sociales, Cienciano confirmó que la transmisión de la Tarde del Rojo Imperial se podrá ver a través de la señal de L1 MAX. Asimismo, durante la programación de este canal, se pudo conocer que los aficionados tendrán la opción de seguir las incidencias en su canal de YouTube.

Claro TV: canal 510 HD y 10 SD

DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD

Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD

Zapping: canal 29 HD.

¿Cuándo juega Cienciano vs Bolívar?

El amitoso internacional entre Cienciano - Bolívar tendrá lugar el próximo domingo 25 de enero a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (hora boliviana).

Rival de Cienciano en su presentación

El partido Cienciano y Bolívar de La Paz será el estelar de la Tarde del Rojo Imperial 2026. Ambas escuadras volverán a verse las caras después de 1 año: en la temporada pasada el cuadro boliviano eliminó a los peruanos en octavos de final de la Copa Sudamericana.

"Tenemos que aprovechar el partido con Bolívar, no como una revancha, sino para ir acomodando al equipo. Tenemos que preocuparnos por mejorar día a día y eso hará más grande al club", señaló Melgarejo y evitó catalogar este duelo como una revancha.

Entradas para la Tarde del Rojo Imperial 2026

Los precios de las entradas para la Tarde del Rojo Imperial 2026 oscilan entre los 15 y 50 soles.