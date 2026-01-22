HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     
Fútbol Peruano

Canal confirmado del Cienciano - Bolívar para ver gratis por internet la Tarde del Rojo Imperial 2026

La Tarde del Rojo Imperial permitirá conocer al plantel completo de Cienciano que afrontará la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2026. Revisa en qué canal ver el amistoso ante Bolívar.

Cienciano y Bolívar se enfrentaron en el 2025 por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Cienciano
Cienciano y Bolívar se enfrentaron en el 2025 por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Cienciano

Cienciano cuenta los días para presentar a su plantel en la denominada Tarde del Rojo Imperial 2026. El renovado equipo de Horacio Melgarejo, que viene preparándose para el inicio de la Liga 1 y la Copa Sudamericana, se enfrentará contra Bolívar de La Paz en un amistoso internacional en el Estadio Inca Garcilazo de la Vega. Muchos hinchas se encuentra a la expectativa de este compromiso, pues podrán verlo de manera gratuita a través de YouTube.

"Estamos muy contentos con los 13 días que entrenamos en Pisac porque los chicos estuvieron comprometidos, hicimos trabajos fuertes desde la parte física. Ahora poco a poco vamos integrando nuestro ADN al equipo", manifestó el entrenador del conjunto imperial sobre la pretemporada.

PUEDES VER: Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

lr.pe
Cienciano del Cusco jugará en el Inca Garcilaso este domingo 24 de enero. Foto: Cienciano

Cienciano del Cusco jugará en el Inca Garcilaso este domingo 24 de enero. Foto: Cienciano

Canal confirmado para ver gratis Cienciano vs Bolívar

A través de sus redes sociales, Cienciano confirmó que la transmisión de la Tarde del Rojo Imperial se podrá ver a través de la señal de L1 MAX. Asimismo, durante la programación de este canal, se pudo conocer que los aficionados tendrán la opción de seguir las incidencias en su canal de YouTube.

  • Claro TV: canal 510 HD y 10 SD
  • DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
  • Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD
  • Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
  • Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
  • Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD
  • Zapping: canal 29 HD.

¿Cuándo juega Cienciano vs Bolívar?

El amitoso internacional entre Cienciano - Bolívar tendrá lugar el próximo domingo 25 de enero a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (hora boliviana).

Rival de Cienciano en su presentación

El partido Cienciano y Bolívar de La Paz será el estelar de la Tarde del Rojo Imperial 2026. Ambas escuadras volverán a verse las caras después de 1 año: en la temporada pasada el cuadro boliviano eliminó a los peruanos en octavos de final de la Copa Sudamericana.

"Tenemos que aprovechar el partido con Bolívar, no como una revancha, sino para ir acomodando al equipo. Tenemos que preocuparnos por mejorar día a día y eso hará más grande al club", señaló Melgarejo y evitó catalogar este duelo como una revancha.

PUEDES VER: Directivo de Atlético Grau explicó por qué su figura Neri Bandiera los dejó: 'Los jugadores tienen expectativas'

lr.pe

Entradas para la Tarde del Rojo Imperial 2026

Los precios de las entradas para la Tarde del Rojo Imperial 2026 oscilan entre los 15 y 50 soles.

  • Norte: 15 soles
  • Oriente: 35 soles
  • Occidente: 50 soles
  • Niños15 soles.
Notas relacionadas
Alianza Lima separó a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia por presunto abuso sexual

Alianza Lima separó a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia por presunto abuso sexual

LEER MÁS
Agustín Graneros en desacuerdo con aumento del cupo de extranjeros en la Liga 1: "Perjudica al jugador peruano"

Agustín Graneros en desacuerdo con aumento del cupo de extranjeros en la Liga 1: "Perjudica al jugador peruano"

LEER MÁS
Paulo Autuori descarta más fichajes en Sporting Cristal y lanza curiosa comparación: "PSG contrató a Messi, ¿y qué pasó?"

Paulo Autuori descarta más fichajes en Sporting Cristal y lanza curiosa comparación: "PSG contrató a Messi, ¿y qué pasó?"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima separó a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia por presunto abuso sexual

Alianza Lima separó a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia por presunto abuso sexual

LEER MÁS
Agustín Álvarez Wallace confirmó que su representante conversó con Alianza Lima para fichar e irse de su club: "Estoy buscando una salida"

Agustín Álvarez Wallace confirmó que su representante conversó con Alianza Lima para fichar e irse de su club: "Estoy buscando una salida"

LEER MÁS
Jorge Luna llega a la Liga 1 2026 como auspiciador oficial de Cusco FC y FC Cajamarca: "Nos vamos a divertir"

Jorge Luna llega a la Liga 1 2026 como auspiciador oficial de Cusco FC y FC Cajamarca: "Nos vamos a divertir"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El 'Monstruo' regresa al Perú: Erick Moreno Hernández será extraditado entre el 25 y 28 de enero, según Fiscalía

Delincuentes inician balacera tras intento de asalto en el Banco de la Nación del centro comercial Minka

Capturan en Ecuador a presunto asesino de mujer encontrada sin vida dentro de colchón en SMP

Fútbol Peruano

Alianza Lima separó a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia por presunto abuso sexual

Agustín Álvarez Wallace confirmó que su representante conversó con Alianza Lima para fichar e irse de su club: "Estoy buscando una salida"

Jorge Luna llega a la Liga 1 2026 como auspiciador oficial de Cusco FC y FC Cajamarca: "Nos vamos a divertir"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra tras perder un riñón: "Es el gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme"

Promueven convocatoria de Sesión Extraordinaria para debatir y votar censura contra José Jerí

Presentan cuarta moción de censura contra José Jerí por reuniones no registradas con empresarios chinos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025