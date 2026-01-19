HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Franco Navarro satisfecho con el trabajo de Pablo Guede pese a las 2 derrotas de Alianza Lima: "Ha sido una de las mejores pretemporadas"

Tras finalizar su participación en el torneo Serie Río de la Plata, el director deportivo de Alianza Lima manifestó su satisfacción por el rendimiento del equipo, que consiguió su única victoria frente a Colo Colo.

Franco Navarro habló sobre el rendimiento de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata. Foto: composición LR/Jax Latin Media /X
Franco Navarro habló sobre el rendimiento de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata. Foto: composición LR/Jax Latin Media /X

Alianza Lima consiguió su única victoria en el torneo de verano Serie Río de la Plata, nada menos que frente a Colo Colo, en un encuentro que terminó 3-2 a favor de los blanquiazules. Fue un partido donde se vio un mejor rendimiento de los dirigidos por Pablo Guede, con apuestas innovadoras como la de Gianfranco Chávez jugando como ‘6’. En este contexto, Franco Navarro dio su opinión sobre esta pretemporada de los íntimos para las cámaras de Jax Latin Media.

Para el director deportivo del club, esta pretemporada fue una de las mejores en las que ha estado, señalando que todo se había planificado, mostrándose así satisfecho por lo hecho por Guede junto a su comando técnico. Además, aseguró que seguirán trabajando durante las próximas semanas para alcanzar un gran nivel.

PUEDES VER: Revelan por qué el fichaje de César Inga por Kansas City está paralizado: "El club aduce que invirtió más de lo previsto"

lr.pe

¿Qué dijo Franco Navarro sobre la pretemporada de Alianza Lima?

Ante la consulta, Navarro no dudó en manifestar que este torneo ha servido para que el plantel pueda estar unido durante estas semanas. "Lo importante era lo que se había planificado, lo que había planificado el cuerpo técnico. La pretemporada ha sido excelente, ha permitido que podamos estar todos juntos un par de semanas, pero el trabajo yo creo que ha sido muy bien planificado", empezó diciendo.

"Se ha trabajado durísimo la parte física, se adelantó muchísimo en darle una idea para formar una base, se han jugado partidos importantes y seguiremos jugando la próxima semana para encontrar el nivel que todos deseamos, especialmente del cuerpo técnico. Ha sido una de las mejores pretemporadas que me ha tocado estar, estamos muy contentos con lo que ha hecho el cuerpo técnico", complemento el director deportivo.

PUEDES VER: Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: "Uno siempre tiene nervios"

lr.pe

¿Cuándo jugará Alianza Lima?

Tras finalizar su participación en el torneo de verano Serie Río de la Plata, Alianza Lima enfrentará a Inter Miami por la Noche Blanquiazul, que está pactado para jugarse el sábado 24 de enero del 2026. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 8.00 p. m. en el estadio Matute.

