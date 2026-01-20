HOYSuscripcion LR Focus

Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas
Un muerto en la Vía Expresa Sur de López Aliaga y Jerí en la mira | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Fútbol Peruano

Hernán Barcos puede retirarse en Matute: delantero admite que "es una opción" ponerle fin a su carrera frente a Alianza Lima

El nuevo goleador de FC Cajamarca no descartó la opción de jugar su último partido como profesional ante Alianza Lima. Asimismo, habló sobre lo que significará enfrentarse a su exclub en Liga 1.

Hernán Barcos fue durante varios años capitán de Alianza Lima. Foto: composición LR/Alianza Lima/FC Cajamarca
Hernán Barcos fue durante varios años capitán de Alianza Lima. Foto: composición LR/Alianza Lima/FC Cajamarca

El destino sigue uniendo los caminos de Hernán Barcos y Alianza Lima. Antes de salir del conjunto victoriano, el futbolista de 41 años reconoció que uno de sus deseos era ponerle fin a su carrera profesional con la camiseta del club victoriano. Si bien esta opción se encuentra descartada, el reciente sorteo de la Liga 1 abrió una posibilidad para que el popular 'Pirata' le diga adiós al balompié frente a su exequipo.

De acuerdo al fixture de la presente temporada del fútbol peruano, FC Cajamarca, nuevo club del veterano delantero, tendrá que visitar el Estadio Alejandro Villanueva en la última jornada del Torneo Clausura.

lr.pe

lr.pe

Hernán Barcos puede retirarse en Matute ante Alianza Lima

Al ser consultado sobre la posibilidad de retirarse este año y si le gustaría que su último partido sea en Matute, Hernán Barcos no descartó este escenario; sin embargo, remarcó que todavía es muy pronto para tomar una decisión.

"Es una opción (retirarme en Matute). No te puedo decir que sí o que no porque es una opción. Iré evaluando las cosas mes a mes. En realidad, ni lo he pensado todavía porque no sé si voy a llegar a diciembre y retirarme o seguir jugando", sostuvo en conversación con el programa 'Con Calle y Cancha'.

¿Cuándo jugará Hernán Barcos ante Alianza Lima?

El primer partido entre Alianza Lima y FC Cajamarca tendrá lugar en el cierre del Torneo Apertura (entre el 29 y 31 de mayo). El argentino señaló que este cotejo será muy especial para él.

"Se dará en la última fecha. Será emotivo por todo lo que uno vivió, pero estamos concentrados y enfocados en el campeonato, tratando de hacer bien las cosas", indicó.

lr.pe

¿Cuántos goles anotó Hernán Barcos en Alianza Lima?

A lo largo de las cinco temporadas en las que vistió la camiseta de Alianza Lima, el artillero registró un total de 77 anotaciones en 185 encuentros entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

