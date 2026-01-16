HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Compañeros de Lisandro Alzugaray interrumpen conferencia para despedirlo entre lágrimas tras fichar por Universitario: "'Licha' no se va"     
En exclusiva: periodista que investigó caso de Julio Iglesisas cuenta más detalles | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Compañeros de Lisandro Alzugaray interrumpen conferencia para despedirlo entre lágrimas tras fichar por Universitario: "'Licha' no se va"

Mientras comunicaba su llegada a Universitario, Lisandro Alzugaray fue sorprendido por sus compañeros en LDU y se enfrascaron en un interminable abrazo tras compartir 3 años juntos.

Lisandro Alzugaray es nuevo jugador de Universitario. Este viernes 16 de enero, la 'U' presentó al volante argentino, quien viene de 3 años memorables con LDU de Quito, para afrontar la Liga 1 y la próxima edición de la Copa Libertadores. Durante su etapa en Ecuador, el futbolista de 35 años levantó la Copa Sudamericana 2023, un título que quedará en la historia de la institución y en la memoria de los hinchas liguistas.

Alzugaray es un futbolista querido en LDU. Por ello, mientras anunciaba su llegada a Universitario, algunos de sus compañeros interrumpieron la conferencia para desearle todo lo mejor en su nueva odisea en Perú.

Compañeros de Lisandro Alzugaray lo despiden tras fichar por Universitario

Al ritmo de "'Licha' no se va", Lisandro Alzugaray fue sorprendido por sus compañeros en plena rueda de prensa. El volante se mostró visiblemente afectado por abandonar LDU después de 3 temporadas. La escena culminó con un entrañable abrazo de despedida frente a las cámaras.

Universitario confirma la llegada de Lisandro Alzugaray

Vía redes sociales, Universitario anunció el fichaje de Lisandro Alzugaray para esta nueva campaña. "Nuestra fórmula: pasión y garra hasta el final", escribió el conjunto crema. De esta manera, el mediocampista se convierte en el cuarto refuerzo de la 'U' tras las llegadas de Sekou Gassama, Héctor Fértoli y Caín Fara.

Según el periodista Gustavo Peralta, Alzugaray firmará por Universitario con un contrato de 2 años, pero puede extenderse por uno más si cumple objetivos.

¿En qué clubes ha jugado Lisandro Alzugaray?

A continuación, repasa los clubes en los que ha jugado Lisandro Alzugaray, quien estará en el fútbol peruano por primera vez en su trayectoria.

  • Atlético Paraná.
  • Chaco For Ever
  • San José
  • Newell's Old Boys
  • Central Córdoba
  • Aucas
  • Universidad Católica
  • Al-Ahli
  • LDU
