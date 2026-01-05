HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela
Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela     Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela     Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela     
Deportes

Pretemporada de Universitario 2026: últimas noticias sobre la preparación del tricampeón peruano para la Liga 1

El equipo dirigido por Javier Rabanal inició sus entrenamientos en Campo Mar con la mayor parte de su plantel. Los jugadores pasaron exámenes médicos en el primer día de pretemporada.

La 'U' inició su pretemporada sin el plantel completo con todos los fichajes. Foto: composición de LR/Universitario
La 'U' inició su pretemporada sin el plantel completo con todos los fichajes. Foto: composición de LR/Universitario

Universitario volvió a los entrenamientos luego de un mes de vacaciones por las fiestas de fin de año. El tricampeón de la Liga 1 empezó los trabajos en su sede de Campo Mar con la presencia del entrenador Javier Rabanal y casi todo el plantel excepto por Sekou Gassama, quien llegará al Perú en los próximos días.

Pretemporada de Universitario 2026: últimas noticias hoy, lunes 5 de enero

16:38
5/1/2026

¿Por qué Sekou Gassama no inició la pretemporada?

El administrador del club, Franco Velazco, reveló que Gassama tiene ciertos "problemas personales" pendientes por resolver antes de sumarse al club. El DT Javier Rabanal, por su parte, aseguró que ya conocía esta situación de antemano. Foto: composición de LR/captura de Jax Latin Media

16:33
5/1/2026

¿Dónde hace Universitario su pretemporada?

El complejo de Campo Mar U, en Lurín, es la sede para la pretemporada del club crema. Foto: Universitario

16:25
5/1/2026

Jugadores de Universitario pasaron exámenes médicos

En este primer día de pretemporada, los futbolistas del club crema fueron sometidos a las evaluaciones médicas de rigor. Fotos: Universitario

El conjunto estudiantil tiene grandes metas para este año, como la obtención del tetracampeonato a nivel local o superar lo hecho en la Copa Libertadores 2025, edición en la que alcanzó los octavos de final.

PUEDES VER: Alianza Lima sacude el mercado peruano y le arrebata a joven figura a Universitario para la Liga 3: 'Contrato por dos años'

lr.pe

¿Qué partidos amistosos jugará Universitario?

De acuerdo con Franco Velazco, administrador del equipo estudiantil, la 'U' solo jugará amistosos a puertas cerradas en Campo Mar por pedido del DT. El único partido en el que está confirmada la presencia de público es el que sostendrá contra la U. de Chile durante su presentación oficial en la Noche Crema.

Dicho evento está previsto para llevarse a cabo el próximo sábado 24 de enero, a partir de las 8.00 p. m., en el Estadio Monumental U Marathon. La transmisión del cotejo irá a través de las pantallas de TV Perú (canal 7) por señal abierta completamente gratis.

Universitario en el mercado de fichajes: altas y bajas

En las últimas semanas, el club crema anunció oficialmente los fichajes del delantero Sekou Gassama, el defensa Caín Fara y el mediocampista Héctor Fértoli, quienes ocuparán cupo de extranjeros. Además, el portero Diego Romero regresó de su préstamo en Argentina y se perfila para ser el titular.

En contraste, dejaron el equipo Sebastián Britos, Gabriel Costa, Diego Churín, Jairo Vélez, Rodrigo Ureña y Gustavo Dulanto, este último a modo de préstamo. Además, los que renovaron su contrato y ya tienen garantizada su continuidad son Horacio Calcaterra, Miguel Vargas, Matías Di Benedetto y Williams Riveros.

Notas relacionadas
IRTP lanza ‘Canal D’, su nueva señal deportiva: Alberto Beingolea liderará y debutaría con la Noche Crema de Universitario

IRTP lanza ‘Canal D’, su nueva señal deportiva: Alberto Beingolea liderará y debutaría con la Noche Crema de Universitario

LEER MÁS
Héctor Fértoli sorprende al calificar el fichaje de Federico Girotti por Alianza Lima: "Viene a potenciar la liga"

Héctor Fértoli sorprende al calificar el fichaje de Federico Girotti por Alianza Lima: "Viene a potenciar la liga"

LEER MÁS
Alianza Lima sacude el mercado peruano y le arrebata a joven figura a Universitario para la Liga 3: "Contrato por dos años"

Alianza Lima sacude el mercado peruano y le arrebata a joven figura a Universitario para la Liga 3: "Contrato por dos años"

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sebastián Britos revela por qué volvió al Perú tras su salida de Universitario y admite: "Me sorprendió no continuar"

Sebastián Britos revela por qué volvió al Perú tras su salida de Universitario y admite: "Me sorprendió no continuar"

LEER MÁS
Alianza Lima sacude el mercado peruano y le arrebata a joven figura a Universitario para la Liga 3: "Contrato por dos años"

Alianza Lima sacude el mercado peruano y le arrebata a joven figura a Universitario para la Liga 3: "Contrato por dos años"

LEER MÁS
Héctor Fértoli sorprende al calificar el fichaje de Federico Girotti por Alianza Lima: "Viene a potenciar la liga"

Héctor Fértoli sorprende al calificar el fichaje de Federico Girotti por Alianza Lima: "Viene a potenciar la liga"

LEER MÁS
Williams Riveros sobre salidas de Rodrigo Ureña y Sebastián Britos de Universitario: “Tenemos jugadores que los pueden suplir”

Williams Riveros sobre salidas de Rodrigo Ureña y Sebastián Britos de Universitario: “Tenemos jugadores que los pueden suplir”

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones del fútbol peruano para el inicio de temporada

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones del fútbol peruano para el inicio de temporada

LEER MÁS
Barcelona - Athletic Club: día, hora y canal de TV para ver la semifinal de la Supercopa de España

Barcelona - Athletic Club: día, hora y canal de TV para ver la semifinal de la Supercopa de España

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos destina US$250 millones para reforzar la seguridad contra drones durante el Mundial 2026

Alessandro Burlamaqui y su desafiante mensaje a Javier Rabanal con Alianza Lima. "Con ganas de enfrentarme a él"

Pedro Gallese y su objetivo como el flamante fichaje de Deportivo Cali: "Es un histórico grande que quiere volver a los primeros lugares"

Deportes

Alessandro Burlamaqui y su desafiante mensaje a Javier Rabanal con Alianza Lima. "Con ganas de enfrentarme a él"

Pedro Gallese y su objetivo como el flamante fichaje de Deportivo Cali: "Es un histórico grande que quiere volver a los primeros lugares"

La nueva apuesta de Alianza Lima para el 2026: la 'joya' de 16 años que forma parte de la pretemporada y la rompió en torneo internacional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de José Jerí se deslinda de responsabilidad del control de minería ilegal: "No es obligación del Estado"

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente lista presidencial de Perú Primero y lo deja fuera de las Elecciones 2026

Gobierno aseguró compra de 24 cazas al aprobar el financiamiento del 57% del presupuesto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025