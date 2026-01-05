Pretemporada de Universitario 2026: últimas noticias sobre la preparación del tricampeón peruano para la Liga 1

La 'U' inició su pretemporada sin el plantel completo con todos los fichajes. Foto: composición de LR/Universitario

Universitario volvió a los entrenamientos luego de un mes de vacaciones por las fiestas de fin de año. El tricampeón de la Liga 1 empezó los trabajos en su sede de Campo Mar con la presencia del entrenador Javier Rabanal y casi todo el plantel excepto por Sekou Gassama, quien llegará al Perú en los próximos días.

Pretemporada de Universitario 2026: últimas noticias hoy, lunes 5 de enero 16:38 ¿Por qué Sekou Gassama no inició la pretemporada? El administrador del club, Franco Velazco, reveló que Gassama tiene ciertos "problemas personales" pendientes por resolver antes de sumarse al club. El DT Javier Rabanal, por su parte, aseguró que ya conocía esta situación de antemano. Foto: composición de LR/captura de Jax Latin Media 16:33 ¿Dónde hace Universitario su pretemporada? El complejo de Campo Mar U, en Lurín, es la sede para la pretemporada del club crema. Foto: Universitario 16:25 Jugadores de Universitario pasaron exámenes médicos En este primer día de pretemporada, los futbolistas del club crema fueron sometidos a las evaluaciones médicas de rigor. Fotos: Universitario

El conjunto estudiantil tiene grandes metas para este año, como la obtención del tetracampeonato a nivel local o superar lo hecho en la Copa Libertadores 2025, edición en la que alcanzó los octavos de final.

¿Qué partidos amistosos jugará Universitario?

De acuerdo con Franco Velazco, administrador del equipo estudiantil, la 'U' solo jugará amistosos a puertas cerradas en Campo Mar por pedido del DT. El único partido en el que está confirmada la presencia de público es el que sostendrá contra la U. de Chile durante su presentación oficial en la Noche Crema.

Dicho evento está previsto para llevarse a cabo el próximo sábado 24 de enero, a partir de las 8.00 p. m., en el Estadio Monumental U Marathon. La transmisión del cotejo irá a través de las pantallas de TV Perú (canal 7) por señal abierta completamente gratis.

Universitario en el mercado de fichajes: altas y bajas

En las últimas semanas, el club crema anunció oficialmente los fichajes del delantero Sekou Gassama, el defensa Caín Fara y el mediocampista Héctor Fértoli, quienes ocuparán cupo de extranjeros. Además, el portero Diego Romero regresó de su préstamo en Argentina y se perfila para ser el titular.

En contraste, dejaron el equipo Sebastián Britos, Gabriel Costa, Diego Churín, Jairo Vélez, Rodrigo Ureña y Gustavo Dulanto, este último a modo de préstamo. Además, los que renovaron su contrato y ya tienen garantizada su continuidad son Horacio Calcaterra, Miguel Vargas, Matías Di Benedetto y Williams Riveros.