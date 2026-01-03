HOYSuscripcion LR Focus

Mateo Antoni reveló qué le dijo Pablo Guede para convencerlo de llegar a Alianza Lima: "Influyó mucho"

El defensor uruguayo arribó al Perú y aseguró que está emocionado por jugar en Alianza Lima. Además, contó que Pablo Guede fue importante para que decida recalar en el fútbol peruano.

Mateo Antoni será el último refuerzo extranjero de Alianza Lima. Foto: composición LR/Jax Latin Media

Mateo Antoni es el último refuerzo extranjero de Alianza Lima. El defensor ya está en Perú para ser presentado oficialmente y sumarse a la pretemporada de Pablo Guede. A propósito, en su arribo al país, aseguró que el entrenador argentino fue una pieza clave para que decida fichar por el conjunto blanquiazul. Asimismo, expresó su felicidad por llegar a un club tan representativo como lo es Alianza en la Liga 1.

Guede conoce del potencial del central, ya que lo fue a buscar cuando era jugador de Argentinos Juniors. Sin embargo, el fichaje no se concretó en ese momento, por lo que ahora no pasó dejar la oportunidad para tenerlo en Alianza Lima.

PUEDES VER: Johan Fano frustrado por la demora de Universitario en el pago de su deuda: Soy el único ta**** que vino de México a cumplir un sueño

lr.pe

Mateo Antoni reveló conversación con Pablo Guede para llegar a Alianza Lima

"Agradecer a todos por estar acá. Estoy muy contento porque es un club muy grande. Fue eso lo que me animó a tomar la decisión y el llamado del técnico también influyó mucho en eso", dijo en un principio para la prensa local.

Posteriormente, contó cuál fue la charla que sostuvieron. "Me dijo que quería contar conmigo, que me había ido a buscar a Argentinos Juniors, que no tuvo la posibilidad, pero bueno, que iba a tener la chance", complementó.

PUEDES VER: Hinchas de Peñarol ilusionados por la llegada de Sebastián Britos tras su paso por Universitario: El mejor arco del país

lr.pe

Mateo Antoni trazó su objetivo con Alianza Lima

Antes de dejar a la prensa, Antoni aseguró que quiere ganarlo todo con Alianza y su primer objetivo será llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. "Sí, claro. El objetivo es salir campeones y clasificar a la fase de grupos de la Libertadores. Ganar lo más que podamos", declaró.

¿Cuál es el actual valor de mercado de Mateo Antoni?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Mateo Antoni tiene un valor en el mercado de 400.000 euros.

