Mateo Antoni es el último refuerzo extranjero de Alianza Lima. El defensor ya está en Perú para ser presentado oficialmente y sumarse a la pretemporada de Pablo Guede. A propósito, en su arribo al país, aseguró que el entrenador argentino fue una pieza clave para que decida fichar por el conjunto blanquiazul. Asimismo, expresó su felicidad por llegar a un club tan representativo como lo es Alianza en la Liga 1.

Guede conoce del potencial del central, ya que lo fue a buscar cuando era jugador de Argentinos Juniors. Sin embargo, el fichaje no se concretó en ese momento, por lo que ahora no pasó dejar la oportunidad para tenerlo en Alianza Lima.

Mateo Antoni reveló conversación con Pablo Guede para llegar a Alianza Lima

"Agradecer a todos por estar acá. Estoy muy contento porque es un club muy grande. Fue eso lo que me animó a tomar la decisión y el llamado del técnico también influyó mucho en eso", dijo en un principio para la prensa local.

Posteriormente, contó cuál fue la charla que sostuvieron. "Me dijo que quería contar conmigo, que me había ido a buscar a Argentinos Juniors, que no tuvo la posibilidad, pero bueno, que iba a tener la chance", complementó.

Mateo Antoni trazó su objetivo con Alianza Lima

Antes de dejar a la prensa, Antoni aseguró que quiere ganarlo todo con Alianza y su primer objetivo será llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. "Sí, claro. El objetivo es salir campeones y clasificar a la fase de grupos de la Libertadores. Ganar lo más que podamos", declaró.

¿Cuál es el actual valor de mercado de Mateo Antoni?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Mateo Antoni tiene un valor en el mercado de 400.000 euros.