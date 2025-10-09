HOYSuscripcion LR Focus

Carlos Galván despotricó contra Pablo Ceppelini por asegurar que la Liga 1 es un torneo amateur: "Lo tuyo es paupérrimo"

El exfutbolista de Universitario cuestionó las declaraciones del volante uruguayo, quien señaló que el torneo peruano es una competición semiprofesional porque se juega muy poco tiempo.

Carlos Galván le recomendó a Pablo Ceppelini que se enfoque a terminar bien su temporada con Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de 'En blanco y negro'/L1 Max
Carlos Galván no se guardó nada contra Pablo Ceppelini. Después de la derrota de Alianza Lima ante Alianza Universidad por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, el volante uruguayo arremetió contra la Liga 1. En sus declaraciones, señaló que el campeonato peruano es amateur porque se juega muy poco tiempo. Sus palabras no cayeron bien en algunas personalidades del mundo deportivo y uno de los que le respondió fue Galván, exfutbolista de Universitario.

El otrora defensor señaló que el nivel de Ceppelini desde que llegó al Perú ha sido discreto. Además, comentó que su obligación era marcar la diferencia en el equipo blanquiazul, pero solo logró sobresalir en el choque ante Boca Juniors por la fase previa de la Copa Libertadores.

PUEDES VER: No es la Bicolor: el curioso apodo que tiene la selección peruana en territorio chileno

Carlos Galván criticó a Pablo Ceppelini por decir que la Liga 1 es paupérrima

"Invirtieron un dineral en Ceppelini que es el menos profesional de la liga peruana y tiene la dicha de decir que está en un campeonato amateur. Déjame decirte que amateur será para vos. Sinceramente déjame decirte que lo tuyo es paupérrimo lo que hiciste en el campeonato", dijo Galván en el programa 'En blanco y negro'.

Asimismo, mencionó que no ha sido un ejemplo para los demás futbolistas de Alianza durante la temporada. "Viniste acá para tratar de hacer la diferencia como extranjero, como cualquier jugador que llega y quiere ser ejemplo del plantel, pero lo que menos hiciste fue ser ejemplo de un equipo. Me parece que las palabras están demás y hay que guardárselas porque solo hiciste un partido bien, que fue ante Boca Juniors e hiciste un gol de casualidad", agregó.

Finalmente, le recomendó que se dedique a terminar de la mejor manera esta campaña con el conjunto de La Victoria. "Ahora porque hiciste un partidito bueno, ¿te das de hablar? Me parece que hay que ser un poco caradura, mejor guárdate las palabras y termina honrosamente el campeonato", concluyó.

PUEDES VER: Diego Rebagliati se rectifica por declaraciones sobre exclusión de Ayacucho FC de la Liga 1: Me llegó una carta notarial

¿Qué dijo Pablo Ceppelini sobre la Liga 1?

“Perdimos, la verdad hay que hacer autocríticos de puertas a dentro, es difícil también, debe ser una de las ligas de Sudamérica que se juega menos, pasa parado el partido, muy amateur todo, pero bueno, es así, hay que mirar para delante, trabajar y ser autocríticos", explicó después del partido ante Alianza Universidad.

"No me gusta hablar de los jueces, pero es imposible no hablar porque influye en el partido, offside que un hombro, una rodilla, el dedo gordo de la mano adelantado, así que bueno, difícil, pero primero autocrítico, pero también segundo ver la otra parte. No, si somos lógicos, el segundo tiempo se jugó 15 a 20 minutos, es una vergüenza, no puede pasar esto así nunca, a crecer el fútbol peruano", añadió.

