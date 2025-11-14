Alianza Lima vs Universitario: fecha, hora y canal para ver la final del Clausura de la Liga Femenina 2025
Las cremas visitan Matute para definir al campeón del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 ante Alianza Lima. Revisa los horarios y canales para ver este importante encuentro.
- Todo se define en Matute: Universitario y Alianza Lima igualaron 0-0 en la final de ida de la Liga Femenina
Alianza Lima y Universitario se ven las caras en el estadio Alejandro Villanueva por la final de la Liga Femenina 2025. Cremas y blanquiazules se miden este sábado 15 de noviembre para definir al campeón del torneo. La transmisión estará a cargo de América TV y Movistar Deportes. Recordemos que en la ida, ambas escuadras empataron sin goles.
Además, este primer enfrentamiento estuvo marcado por algunos hechos extradeportivos. Sucede que poco antes del inicio, el partido casi se suspende por presencia irregular de aficionados de la 'U'. A pesar de que el cotejo no contaba con las garantías necesarias, un grupo de hinchas ingresó sin problemas al recinto en Lurín.
¿Cuándo juega Alianza Lima contra Universitario por la Liga Femenina?
El choque entre Alianza Lima vs Universitario por la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 se disputará este sábado 15 de noviembre, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). Movistar Deportes y América TV se encargarán de la transmisión del mismo.
¿A qué hora juega Alianza Lima ante Universitario por la Liga Femenina?
En suelo peruano, el compromiso entre Alianza Lima versus Universitario iniciará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.
- México: 2.00 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay: 5.00 p. m.
¿En qué canal ver Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina?
El duelo entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por la final de la Liga Femenina 2025 será transmitido en directo por América TV y Movistar Deportes. Además, el encuentro podrá seguirse vía streaming mediante las plataformas América TVGO y Movistar Play.