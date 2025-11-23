Universitario no pudo en Andahuaylas y cayó 3-1 ante Los Chankas por la última fecha del Torneo Clausura 2025. El conjunto crema, ya con el tricampeonato en las vitrinas, tuvo un desempeño para el olvido y no pudo terminar el campeonato con un invicto histórico. En tienda merengue ya piensan en la próxima temporada y los temas más importantes son los refuerzos y salidas. Uno de los que aún no aclara por completo su panorama es Rodrigo Ureña.

El volante chileno aseguró en conferencia de prensa que aún le queda un año más de contrato con la 'U'. No obstante, enfatizó en que aún tiene que conversar algunos asuntos pendientes con la directiva. Por ello, busca reunirse lo antes posible con la institución merengue.

Rodrigo Ureña asegura que tiene temas pendientes con Universitario

Ureña manifestó que la reunión que quiere tener con los altos mandos de la 'U' no es para definir su futuro, sino para conversar sobre la sanción que tuvo en la temporada. Como se recuerda, el mediocampista fue castigado por varias fechas después del clásico ante Alianza Lima. Hasta el momento, según cuenta, no le han brindado explicaciones de su sanción y considera que es un asunto pendiente con Universitario.

"Yo tengo contrato vigente aún con el club por un año más. Ya tendré que tener alguna reunión, sentarme a conversar. No para saber si sigo o no. Principalmente, tengo cosas y temas puntuales que tocar, como el tema de mi sanción, que la cual sufrí este año y todavía estoy esperando explicaciones. ¿Por qué fueron? No hay videos, no hubo absolutamente nada y me privaron de jugar un montón de tiempo. Entonces, yo como profesional lo único que me debo es a prepararme bien día a día, trabajar, alimentarme bien para cuando toque jugar", declaró.

¿Cuál es el actual valor de mercado de Rodrigo Ureña?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Rodrigo Ureña tiene un valor en el mercado de 800.000 euros.