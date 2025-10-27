Melgar de Arequipa logró un valioso triunfo frente a Sport Huancayo que le permite llegar al partido ante Alianza Lima con chances de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores. Sin embargo, a pesar del resultado favorable, el entrenador Juan Reynoso afirmó sentirse molesto por el rendimiento de sus dirigidos en el partido de la fecha 16 del Torneo Clausura.

El exestratega de la selección peruana cuestionó que, a pesar de tener un jugador de más desde la primera parte, el arquero Carlos Cáceda se convirtiera en la figura del compromiso.

Juan Reynoso molesto pese al triunfo de Melgar

"Mi molestia pasa porque, teniendo un hombre de más, por ocho minutos, 'Chany' (Carlos Cáceda) terminó siendo figura. Sería iluso si solo me quedo con el resultado. Ojalá los jugadores también sean conscientes de las situaciones. Para todos el resultado tal vez sea lo más importante, pero a mí también me gustan las formas y los rendimientos individuales y colectivo; y a eso apunto en Melgar", sostuvo en conferencia de prensa.

Por otra parte, al ser consultado sobre el balance de sus meses al mando de Melgar y las chances de clasificar a Copa Libertadores, Juan Reynoso remarcó la mejora física de sus dirigidos.

"Hay muchos datos como para felicitarnos todos acá. Más allá de los números que nos permiten ir a esta última fecha con alguna chance, tomando en cuenta que en el fútbol peruano se dan resultados inesperados, hay un dato contundente. Y es que este equipo jugaba a 8 o 9 kilómetros por partido, ahora estamos arriba de los 11 por muchos minutos. Si eso no se valora, cada quien puede puntualizar las cosas como mejor le convenga", concluyó.

Próximo partido de Melgar en el Torneo Clausura

El último partido de Melgar en el Torneo Clausura será ante Alianza Lima en Matute. El elenco rojinegro visitará a los íntimos el viernes 31 de octubre a partir de las 8.00 p. m.

Tabla de posiciones del Acumulado 2025

A falta de 3 fechas para el final del Torneo Clausura 2025, así marcha la tabla de posiciones del Acumulado. El 'Dominó' pelea por meterse a los playoffs de Liga 1 para definir su lugar en Copa Libertadores.