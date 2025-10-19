HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Percy Olivares despotrica contra Franco Velazco por críticas a Sporting Cristal: "Ustedes tienen 2 futbolistas que renunciaron a la selección"

El exfutbolista rimense expresó su indignación por las declaraciones del administrador de Universitario sobre el estadio de Sporting Cristal y lo catalogó como una falta de respeto.

Percy Olivares calificó de "falta de respeto" las declaraciones de Franco Velazco. Foto: composición LR/difusión
Percy Olivares calificó de "falta de respeto" las declaraciones de Franco Velazco. Foto: composición LR/difusión

Franco Velazco continúa en el ojo de la tormenta. Después de la reprogramación del Universitario vs Sporting Cristal por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, el administrador crema tuvo fuertes declaraciones contra la institución rimense al criticar la infraestructura del estadio Alberto Gallardo. Como era de esperarse, sus palabras no cayeron bien en tienda celeste y uno de los que salió a pronunciarse fue Percy Olivares. El popular 'Zancudo' arremetió contra Velazco y la 'U'.

El exjugador de Cristal calificó como una falta de respeto las palabras de Franco Velazco. Asimismo, le recordó que hay dos futbolistas de Universitario que renunciaron a la selección peruana, hecho que, según su punto de vista, es marcha imborrable para su institución.

PUEDES VER: Sporting Cristal confirma partido ante Universitario solo con hinchada local y hace pedido: Respondamos en la tribuna

lr.pe

Percy Olivares responde fuerte a administrador de Universitario

A través de un video en redes sociales, Percy Olivares decidió responderle sin tapujos a Franco Velazco. Según comentó, dos jugadores de la 'U' no quisieron estar en la Blanquirroja por problemas con los compañeros. "Renunciaron por cobardes", arremetió.

"Así está nuestro fútbol. El presidente de Universitario, (Franco) Velazco, hablando con total falta de respeto de nuestra institución Sporting Cristal. Bueno, paso por aquí señor Velazco para decirlo lo siguiente, a ver si deja de inflar un poco el pecho. En su institución, ustedes tienen a 2 futbolistas que renunciaron a la selección dizque por problemas personales y sabemos perfectamente que renunciaron solamente por cobardes, porque no quisieron estar con los compañeros. Eso es una mancha horrible en una institución y nosotros en Sporting Cristal nos jactamos de cosas como estas, por no haber hecho nunca eso. Espero que le sirva, señor Velazco", reclamó Olivares.

PUEDES VER: Leao Butrón y su irónico mensaje tras críticas de administrador de Universitario a Sporting Cristal: Imiten el agravio y la soberbia

lr.pe

¿Qué dijo el administrador de Universitario sobre el estadio de Sporting Cristal?

Franco Velazco, administrador de la institución estudiantil, expresó un fuerte reclamo sobre la seguidilla de partidos que les tocará afrontar. El dirigente cuestionó los motivos expuestos por la Liga 1 para postergar el encuentro. Del mismo modo, expresó una fuerte crítica respecto a la infraestructura del equipo rimense.

"(...) Se producen los eventos de las marchas por la coyuntura del país y se posterga el partido contra Cristal; se programa para el 23, la razón que nos da la Liga es que Cristal no tiene estadio y no hay la posibilidad de jugar en el Nacional. La 'U' no tiene la culpa que se hayan programado eventos no deportivos en el Nacional y, por esa razón, tenemos que vernos perjudicados apretándonos en el calendario", dijo.

