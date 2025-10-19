El portero de Sporting Cristal minimiza las declaraciones del administrador de Universitario de Deportes. En los últimos días, las palabras de Franco Velazco sobre el estadio Alberto Gallardo han generado diversas reacciones en el entorno futbolístico. Hace unos días, Julio César Uribe, director de fútbol de Cristal, salió a responder a estos comentarios, resaltando que el club celeste nunca busca ser parte de los problemas, sino más bien de las soluciones. En esa misma línea se pronunció Diego Enríquez.

El portero rimense fue consultado sobre estas declaraciones y destacó que el equipo no se enfoca en esas polémicas, sino en mantener la concentración y rendir bien en el Torneo Clausura. Además, se refirió a la decisión final de que el duelo entre cremas y celestes se dispute únicamente con hinchada local.

¿Qué dijo Diego Enríquez sobre las palabras de Franco Velazco?

"Nosotros no nos enfocamos en eso, no queremos generar polémica tampoco. Estamos enfocados solo en rendir dentro del campo y eso es lo que todos los jugadores estamos mentalizados", fueron las palabras de Enríquez, ante la pregunta sobre las palabras del administrador de la 'U'.

En otro momento, el jugador fue consultado sobre como se sentía jugar el partido frente a los cremas con hinchada local. "Sí, vamos a jugar de locales, con nuestra gente, tiene que ser así, estar con ellos, motivándonos todo el partido. Eso nos va a ayudar a sacar un buen resultado, Dios mediante".

Julio César Uribe responde a Franco Velazco

Hace unos días, en una reciente entrevista con RPP, el 'Diamante', también fue consultado sobre este mismo tema y respondió lo siguiente: "Desde mi interpretación, la considero una falta de respeto, que es lo que más trata de hacer Cristal: nunca quiere ser parte de los conflictos, sino parte de las soluciones. Y, en ese sentido, en una coyuntura social tan convulsionada, deberíamos utilizar un poquito más la inteligencia, si es que la tenemos, para respetar la realidad de los que compiten en un campeonato, donde todo el mundo lo califica como malo y somos parte de él. Hay que hacer cosas buenas para que el campeonato genere otro valor. No hemos aprendido nada de lo que la vida y el fútbol nos ha venido enseñando".

¿Cuándo juega Universitario - Sporting Cristal?

El partido entre la U y Cristal, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, tendrá lugar el próximo jueves 23 de octubre y se jugará en el Estadio Nacional, solo con la hinchada celeste.