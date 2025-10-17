HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Diego Penny contó cómo está Kevin Quevedo tras sufrir fuerte golpe en la cabeza en triunfo de Alianza Lima: "Tuvo una conmoción cerebral"

El exportero dio detalles sobre el estado de salud de Kevin Quevedo, quien tuvo que ser retirado en ambulancia a los 5 segundos del Alianza Lima vs Sport Boys.

Diego Penny señaló que Kevin Quevedo debe hacerse algunos exámenes. Foto: composición LR/Paloma del Solar/Al Ángulo
Diego Penny señaló que Kevin Quevedo debe hacerse algunos exámenes. Foto: composición LR/Paloma del Solar/Al Ángulo

Alianza Lima logró imponerse en La Victoria y venció 3-1 a Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El resultado le permitió escalar hasta el tercer lugar de la tabla de posiciones, pero aún sigue bastante lejos de Universitario, líder del campeonato peruano. Más allá del marcador, una situación que alarmó a miles de hinchas fue la fuerte lesión que sufrió Kevin Quevedo en el primer tiempo. El delantero blanquiazul tuvo que ser retirado en los primeros segundos del compromiso por un duro golpe en la cabeza.

En una de las primeras jugadas del encuentro, Quevedo disputó un balón aéreo con el defensor Cristhian Carbajal y terminó llevándose la peor parte. El atacante quedó tendido en el suelo por varios minutos y dejó Matute en una ambulancia. Al respecto, Diego Penny contó cuál es su actual estado de salud.

lr.pe

Diego Penny cuenta cómo se encuentra Kevin Quevedo tras victoria de Alianza Lima

En la última edición del programa 'Al Ángulo', Penny señaló que Kevin Quevedo se encuentra estable en la clínica a la que fue llevado. Asimismo, comentó que aún deben hacerle algunos exámenes, ya que sufrió una conmoción cerebral.

"Quevedo se va a quedar en la clínica por precaución. Ya está recuperado, está bien, pero tuvo una conmoción cerebral. Mañana le van a sacar una prueba más en la mañana para darle de alta. Pero está bien, está recuperándose", mencionó.

lr.pe

Kevin Quevedo quedó inconsciente tras duro golpe en la cabeza

A los cinco segundos de iniciado el duelo entre Alianza Lima y Sport Boys, un balón dividido entre Quevedo y Cristian Carbajal provocó un violento choque de cabeza y hombro, que dejó al atacante blanquiazul inconsciente debido a la fuerza del impacto.

Después del fuerte golpe, Kevin se desplomó sobre el césped del estadio Alejandro Villanueva sin poder mantenerse en pie, lo que encendió la alarma entre sus compañeros. Debido a la gravedad de la situación, el cuerpo médico ingresó rápidamente al campo para asistirlo y llevarlo en ambulancia.

