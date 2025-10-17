HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Fútbol Peruano

Eryc Castillo rompió su silencio sobre presunta agresión a su esposa: "Afecta mi imagen personal y mi entorno familiar"

Después de la victoria de Alianza Lima ante Sport Boys, el delantero ecuatoriano se pronunció mediante sus redes sociales para aclarar los supuestos actos de violencia contra su esposa.

Eryc Castillo llegó a Alianza Lima este 2025. Foto: AFP
Eryc Castillo llegó a Alianza Lima este 2025. Foto: AFP

Luego del triunfo de Alianza Lima frente a Sport Boys por 3-1, el delantero Eryc Castillo emitió un contundente pronunciamiento ante la difusión de una presunta denuncia por agresión contra su esposa. A través de sus redes sociales, el futbolista ecuatoriano negó que haya incurrido en actos de violencia y exigió no difundir este tipo de información falsa sobre su persona.

Todo esto comenzó después de que el diario Extra detalló que Castillo habría sido denunciado por "tentativa de feminicidio" tras un reclamo de infidelidad por parte de su esposa Mell Mosquera Quiñonez. Asimismo, de acuerdo a dicho medio, el jugador de 30 años "reaccionó de manera agresiva".

PUEDES VER: Diego Penny contó cómo está Kevin Quevedo tras sufrir fuerte golpe en la cabeza en triunfo de Alianza Lima: Tuvo una conmoción cerebral

lr.pe

Eryc Castillo desmiente presunta violencia contra su esposa

Tras la rápida difusión de esta supuesta información en redes sociales, el jugador de Alianza Lima decidió pronunciarse. A través de su cuenta de Instagram, compartió un mensaje contundente en el que negó rotundamente los rumores, asegurando que todo es falso.

"Ante la reciente circulación de información falsa en distintas plataformas, deseo aclarar lo siguiente: Yo, Eryc Castillo, me encuentro muy bien junto a mi familia, enfocado plenamente en mi trabajo y responsabilidades personales", señala el mensaje de la 'Culebra'.

Además, comentó: "Solicito de manera respetuosa a las páginas, medios y personas que difunden contenido informativo, que verifiquen sus fuentes antes de publicar o compartir noticias que carecen de veracidad. La difusión de información falsa no solo afecta a mi imagen personal, sino también la tranquilidad de mi entorno familiar. Agrazdeco a quienes han mostrado su apoyo y comprensión", complemento.

Comunicado de Eryc Castillo. Foto: Instagram.

Comunicado de Eryc Castillo. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Diego Penny asegura que club de Lima podría repatriar a Christian Cueva para la Liga 1 2026: Le ha tocado la puerta

lr.pe

Números de Eryc Castillo con Alianza Lima

En lo que va de la temporada, Eryc Castillo lleva disputados 39 partidos por competencias oficiales entre Liga 1, Copa Libertadores y Sudamericana. Además de sus 10 tantos, brindó 5 asistencias.

Notas relacionadas
Néstor Bonillo explicó por qué excluyó a Carlos Zambrano de Alianza Lima a inicios del 2024: "No tenía mucho estado de forma"

Néstor Bonillo explicó por qué excluyó a Carlos Zambrano de Alianza Lima a inicios del 2024: "No tenía mucho estado de forma"

LEER MÁS
Mr. Peet revela que Luis Advíncula no será el único jugador de selección peruana que ficharía Alianza Lima: "Faltan 2 nombres más"

Mr. Peet revela que Luis Advíncula no será el único jugador de selección peruana que ficharía Alianza Lima: "Faltan 2 nombres más"

LEER MÁS
Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Penny contó cómo está Kevin Quevedo tras sufrir fuerte golpe en la cabeza en triunfo de Alianza Lima: "Tuvo una conmoción cerebral"

Diego Penny contó cómo está Kevin Quevedo tras sufrir fuerte golpe en la cabeza en triunfo de Alianza Lima: "Tuvo una conmoción cerebral"

LEER MÁS
Diego Penny asegura que club de Lima podría repatriar a Christian Cueva para la Liga 1 2026: "Le ha tocado la puerta"

Diego Penny asegura que club de Lima podría repatriar a Christian Cueva para la Liga 1 2026: "Le ha tocado la puerta"

LEER MÁS
Matías Succar sueña con quedarse en Alianza Lima para el 2026: "Todavía no he podido demostrar mi máximo"

Matías Succar sueña con quedarse en Alianza Lima para el 2026: "Todavía no he podido demostrar mi máximo"

LEER MÁS
Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

LEER MÁS
Mr. Peet revela que Luis Advíncula no será el único jugador de selección peruana que ficharía Alianza Lima: "Faltan 2 nombres más"

Mr. Peet revela que Luis Advíncula no será el único jugador de selección peruana que ficharía Alianza Lima: "Faltan 2 nombres más"

LEER MÁS
Pedro García explica por qué Alianza Lima no debería pagar más de 1 millón de dólares por Luis Advíncula: "Es un precio excesivo"

Pedro García explica por qué Alianza Lima no debería pagar más de 1 millón de dólares por Luis Advíncula: "Es un precio excesivo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tony Succar pospone fecha de su concierto en Lima tras coyuntura nacional: "Estamos muy conmovidos"

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 17 de octubre, según IGP?

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 17 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Fútbol Peruano

Mr. Peet revela que Luis Advíncula no será el único jugador de selección peruana que ficharía Alianza Lima: "Faltan 2 nombres más"

Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

Matías Succar sueña con quedarse en Alianza Lima para el 2026: "Todavía no he podido demostrar mi máximo"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025