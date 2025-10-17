Luego del triunfo de Alianza Lima frente a Sport Boys por 3-1, el delantero Eryc Castillo emitió un contundente pronunciamiento ante la difusión de una presunta denuncia por agresión contra su esposa. A través de sus redes sociales, el futbolista ecuatoriano negó que haya incurrido en actos de violencia y exigió no difundir este tipo de información falsa sobre su persona.

Todo esto comenzó después de que el diario Extra detalló que Castillo habría sido denunciado por "tentativa de feminicidio" tras un reclamo de infidelidad por parte de su esposa Mell Mosquera Quiñonez. Asimismo, de acuerdo a dicho medio, el jugador de 30 años "reaccionó de manera agresiva".

Eryc Castillo desmiente presunta violencia contra su esposa

Tras la rápida difusión de esta supuesta información en redes sociales, el jugador de Alianza Lima decidió pronunciarse. A través de su cuenta de Instagram, compartió un mensaje contundente en el que negó rotundamente los rumores, asegurando que todo es falso.

"Ante la reciente circulación de información falsa en distintas plataformas, deseo aclarar lo siguiente: Yo, Eryc Castillo, me encuentro muy bien junto a mi familia, enfocado plenamente en mi trabajo y responsabilidades personales", señala el mensaje de la 'Culebra'.

Además, comentó: "Solicito de manera respetuosa a las páginas, medios y personas que difunden contenido informativo, que verifiquen sus fuentes antes de publicar o compartir noticias que carecen de veracidad. La difusión de información falsa no solo afecta a mi imagen personal, sino también la tranquilidad de mi entorno familiar. Agrazdeco a quienes han mostrado su apoyo y comprensión", complemento.

Comunicado de Eryc Castillo. Foto: Instagram.

Números de Eryc Castillo con Alianza Lima

En lo que va de la temporada, Eryc Castillo lleva disputados 39 partidos por competencias oficiales entre Liga 1, Copa Libertadores y Sudamericana. Además de sus 10 tantos, brindó 5 asistencias.