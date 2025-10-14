HOYSuscripcion LR Focus

La alineación de Alianza Lima que probó Néstor Gorosito, con Jesús Castillo y sin Guillermo Viscarra, para enfrentar a Sport Boys

Néstor Gorosito alinearía a Ángelo Campos como titular en lugar de Guillermo Viscarra para darle descanso tras su regreso de la selección de Bolivia, mientras que Jesús Castillo sería la novedad en el esquema.

Alianza Lima enfrentará a Sport Boys este jueves 16. Foto: composición LR/Jesús Castillo/Guillermo Viscarra
Alianza Lima enfrentará a Sport Boys este jueves 16. Foto: composición LR/Jesús Castillo/Guillermo Viscarra

Alianza Lima se prepara para su partido contra Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. En un reciente programa de 'L1 Max' dieron a conocer que Néstor Gorosito ya tendría su alineación principal para este encuentro, donde la novedad estaría en la inclusión en el once de Jesús Castillo y Ángelo Campos, quien reemplazaría a Guillermo Viscarra. Esto tras regresar de haber participado con Bolivia en el amistoso contra Rusia, que aunque no haya tenido minutos, por temas del viaje podría complicar su presencia para este jueves 16.

Los blanquiazules buscarán un resultado positivo, pues se encuentran séptimos en la tabla de posiciones, por lo que sus aspiraciones para luchar por el campeonato se ven reducidas de no conseguir un buen resultado. Por su parte, los chalacos se encuentran en la parte baja manteniendo un rendimiento irregular, aunque vienen de ganar sus dos últimos partidos.

El once que probó Néstor Gorosito en Alianza Lima

Ante la duda de si Viscarra podrá llegar en óptimas condiciones para este encuentro, todo apunta a que Campos será el titular, mientras que la zaga central se mantendrá sin cambios. No obstante, en el mediocampo, el eje principal será Castillo, acompañado por Peña y Gaibor. En ataque, estarán Eryc Castillo por izquierda, Paolo Guerrero como centrodelantero y Kevin Quevedo por derecha.

  • Ángelo Campos o Guillermo Viscarra, Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Sport Boys?

El duelo entre Alianza Lima y Sport Boys se disputará este jueves 16 de octubre desde las 8:00 p. m. El encuentro tendrá lugar en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario3012930238+15
2Cusco FC23127231911+8
3Deportivo Garcilaso21135621716+1
4ADT211363417170
5Sporting Cristal1911542208+12
6FBC Melgar18134631813+5
7Alianza Lima18125341814+4
8Cienciano18125341815+3
9Alianza Atlético1612444118+3
10Comerciantes Unidos16124441417-3
11Sport Huancayo15134352322+1
12Atlético Grau15124351615+1
13Los Chankas15113441424-10
14Alianza Universidad13124171424-10
15Sport Boys12123361016-6
16Juan Pablo II1112255915-6
17Ayacucho FC11123271019-9
18UTC612138918−9
19Deportivo Binacional00000000
