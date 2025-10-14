La alineación de Alianza Lima que probó Néstor Gorosito, con Jesús Castillo y sin Guillermo Viscarra, para enfrentar a Sport Boys
Néstor Gorosito alinearía a Ángelo Campos como titular en lugar de Guillermo Viscarra para darle descanso tras su regreso de la selección de Bolivia, mientras que Jesús Castillo sería la novedad en el esquema.
- Revelan la millonaria cifra que Boca Juniors pide a Alianza Lima por Luis Advíncula: "Los días del peruano están contados"
- U. de Chile y su DT reciben fuerte multa de la Conmebol por partido ante Alianza Lima en Copa Sudamericana
Alianza Lima se prepara para su partido contra Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. En un reciente programa de 'L1 Max' dieron a conocer que Néstor Gorosito ya tendría su alineación principal para este encuentro, donde la novedad estaría en la inclusión en el once de Jesús Castillo y Ángelo Campos, quien reemplazaría a Guillermo Viscarra. Esto tras regresar de haber participado con Bolivia en el amistoso contra Rusia, que aunque no haya tenido minutos, por temas del viaje podría complicar su presencia para este jueves 16.
Los blanquiazules buscarán un resultado positivo, pues se encuentran séptimos en la tabla de posiciones, por lo que sus aspiraciones para luchar por el campeonato se ven reducidas de no conseguir un buen resultado. Por su parte, los chalacos se encuentran en la parte baja manteniendo un rendimiento irregular, aunque vienen de ganar sus dos últimos partidos.
PUEDES VER: Capitán de Gremio explicó cómo calmó a Erick Noriega tras romper en llanto por cometer dos penales: “Era una técnica de respiración”.
El once que probó Néstor Gorosito en Alianza Lima
Ante la duda de si Viscarra podrá llegar en óptimas condiciones para este encuentro, todo apunta a que Campos será el titular, mientras que la zaga central se mantendrá sin cambios. No obstante, en el mediocampo, el eje principal será Castillo, acompañado por Peña y Gaibor. En ataque, estarán Eryc Castillo por izquierda, Paolo Guerrero como centrodelantero y Kevin Quevedo por derecha.
- Ángelo Campos o Guillermo Viscarra, Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
¿Cuándo juega Alianza Lima contra Sport Boys?
El duelo entre Alianza Lima y Sport Boys se disputará este jueves 16 de octubre desde las 8:00 p. m. El encuentro tendrá lugar en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute.
PUEDES VER: Revelan la millonaria cifra que Boca Juniors pide a Alianza Lima por Luis Advíncula: "Los días del peruano están contados"
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Universitario
|30
|12
|9
|3
|0
|23
|8
|+15
|2
|Cusco FC
|23
|12
|7
|2
|3
|19
|11
|+8
|3
|Deportivo Garcilaso
|21
|13
|5
|6
|2
|17
|16
|+1
|4
|ADT
|21
|13
|6
|3
|4
|17
|17
|0
|5
|Sporting Cristal
|19
|11
|5
|4
|2
|20
|8
|+12
|6
|FBC Melgar
|18
|13
|4
|6
|3
|18
|13
|+5
|7
|Alianza Lima
|18
|12
|5
|3
|4
|18
|14
|+4
|8
|Cienciano
|18
|12
|5
|3
|4
|18
|15
|+3
|9
|Alianza Atlético
|16
|12
|4
|4
|4
|11
|8
|+3
|10
|Comerciantes Unidos
|16
|12
|4
|4
|4
|14
|17
|-3
|11
|Sport Huancayo
|15
|13
|4
|3
|5
|23
|22
|+1
|12
|Atlético Grau
|15
|12
|4
|3
|5
|16
|15
|+1
|13
|Los Chankas
|15
|11
|3
|4
|4
|14
|24
|-10
|14
|Alianza Universidad
|13
|12
|4
|1
|7
|14
|24
|-10
|15
|Sport Boys
|12
|12
|3
|3
|6
|10
|16
|-6
|16
|Juan Pablo II
|11
|12
|2
|5
|5
|9
|15
|-6
|17
|Ayacucho FC
|11
|12
|3
|2
|7
|10
|19
|-9
|18
|UTC
|6
|12
|1
|3
|8
|9
|18
|−9
|19
|Deportivo Binacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0