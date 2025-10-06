HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Jorge Soto explica por qué Paulo Autuori no fue a la conferencia de prensa tras derrota de Sporting Cristal: "Por eso he estado acá"

El técnico brasileño decidió ausentarse de la rueda de prensa después de la caída de Cristal ante ADT y Jorge Soto tuvo que reemplazarlo.

Jorge Soto reemplazó a Paulo Autuori en conferencia de prensa. Foto: composición LR/captura de L1 Max
Jorge Soto reemplazó a Paulo Autuori en conferencia de prensa. Foto: composición LR/captura de L1 Max

Sporting Cristal tropezó en Tarma y cayó 3-2 ante ADT en el duelo correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El equipo rimense no pudo sostener el resultado y quedó lejos de la lucha por el título, ya que marchan en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del campeonato peruano. Uno de los hechos que llamó la atención sucedió después del compromiso, cuando Paulo Autuori se ausentó de la conferencia de prensa y Jorge Soto tuvo que asumir su lugar.

Como es usual, los técnicos acuden a conversar con la prensa después de un encuentro. Sin embargo, el técnico brasileño no apareció. Al respecto, Soto contó que su ausencia se debió a problemas de salud.

PUEDES VER: Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: Todo nuestro apoyo

lr.pe

Paulo Autuori no fue a conferencia de prensa tras derrota de Sporting Cristal

Durante sus declaraciones, Jorge Soto se tomó un tiempo para explicar las razones sobre por qué Autuori no estaba presente. Según comentó, tenía problemas en la garganta, lo cual lo tuvo enfermo durante los últimos días.

"El profe Paulo Autuori no ha venido (a conferencia de prensa) porque está un poco mal de la garganta, ha estado enfermo todos estos días y por eso he estado acá reemplazándolo a él", señaló.

Posteriormente, analizó el encuentro de Cristal en Tarma. "Es muy difícil, se nos complica porque esta situación nos deja muy lejos (sobre ganar el Torneo Clausura). No dependemos de nosotros, sino de otros resultados pero vamos a seguir peleando", agregó.

PUEDES VER: Nolberto Solano impacta con su nueva convocatoria en Pakistán: llamó a un jugador retirado para la Copa de Asia 2025

lr.pe

Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario3012930238+15
2Cusco FC22117131810+8
3ADT201262415150
4Sporting Cristal1911542208+12
5FBC Melgar18135341814+5
6Alianza Lima18134631813+4
7Deportivo Garcilaso181246216160
8Sport Huancayo15134362322+1
9Cienciano15114341615+1
10Atlético Grau15124351615+1
11Comerciantes Unidos15114341316-3
12Los Chankas15105052421-9
13Alianza Atlético13113441082
14Alianza Universidad13124171424-10
15Sport Boys121233616-6-12
16Juan Pablo II111125414-511
17Ayacucho FC1011317817-9
18UTC611137815−7
19Deportivo Binacional00000000
