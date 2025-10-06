Jorge Soto explica por qué Paulo Autuori no fue a la conferencia de prensa tras derrota de Sporting Cristal: "Por eso he estado acá"
El técnico brasileño decidió ausentarse de la rueda de prensa después de la caída de Cristal ante ADT y Jorge Soto tuvo que reemplazarlo.
- Giancarlo 'Flaco' Granda cuestiona rendimiento de Yoshimar Yotún en Sporting Cristal y advierte: “No está para ser titular”
- Miguel Araujo apunta contra clubes que cambian su localía en Liga 1: "Si no te gusta, vete a otro lugar"
Sporting Cristal tropezó en Tarma y cayó 3-2 ante ADT en el duelo correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El equipo rimense no pudo sostener el resultado y quedó lejos de la lucha por el título, ya que marchan en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del campeonato peruano. Uno de los hechos que llamó la atención sucedió después del compromiso, cuando Paulo Autuori se ausentó de la conferencia de prensa y Jorge Soto tuvo que asumir su lugar.
Como es usual, los técnicos acuden a conversar con la prensa después de un encuentro. Sin embargo, el técnico brasileño no apareció. Al respecto, Soto contó que su ausencia se debió a problemas de salud.
PUEDES VER: Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: Todo nuestro apoyo
Paulo Autuori no fue a conferencia de prensa tras derrota de Sporting Cristal
Durante sus declaraciones, Jorge Soto se tomó un tiempo para explicar las razones sobre por qué Autuori no estaba presente. Según comentó, tenía problemas en la garganta, lo cual lo tuvo enfermo durante los últimos días.
"El profe Paulo Autuori no ha venido (a conferencia de prensa) porque está un poco mal de la garganta, ha estado enfermo todos estos días y por eso he estado acá reemplazándolo a él", señaló.
Posteriormente, analizó el encuentro de Cristal en Tarma. "Es muy difícil, se nos complica porque esta situación nos deja muy lejos (sobre ganar el Torneo Clausura). No dependemos de nosotros, sino de otros resultados pero vamos a seguir peleando", agregó.
PUEDES VER: Nolberto Solano impacta con su nueva convocatoria en Pakistán: llamó a un jugador retirado para la Copa de Asia 2025
Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Universitario
|30
|12
|9
|3
|0
|23
|8
|+15
|2
|Cusco FC
|22
|11
|7
|1
|3
|18
|10
|+8
|3
|ADT
|20
|12
|6
|2
|4
|15
|15
|0
|4
|Sporting Cristal
|19
|11
|5
|4
|2
|20
|8
|+12
|5
|FBC Melgar
|18
|13
|5
|3
|4
|18
|14
|+5
|6
|Alianza Lima
|18
|13
|4
|6
|3
|18
|13
|+4
|7
|Deportivo Garcilaso
|18
|12
|4
|6
|2
|16
|16
|0
|8
|Sport Huancayo
|15
|13
|4
|3
|6
|23
|22
|+1
|9
|Cienciano
|15
|11
|4
|3
|4
|16
|15
|+1
|10
|Atlético Grau
|15
|12
|4
|3
|5
|16
|15
|+1
|11
|Comerciantes Unidos
|15
|11
|4
|3
|4
|13
|16
|-3
|12
|Los Chankas
|15
|10
|5
|0
|5
|24
|21
|-9
|13
|Alianza Atlético
|13
|11
|3
|4
|4
|10
|8
|2
|14
|Alianza Universidad
|13
|12
|4
|1
|7
|14
|24
|-10
|15
|Sport Boys
|12
|12
|3
|3
|6
|16
|-6
|-12
|16
|Juan Pablo II
|11
|11
|2
|5
|4
|14
|-5
|11
|17
|Ayacucho FC
|10
|11
|3
|1
|7
|8
|17
|-9
|18
|UTC
|6
|11
|1
|3
|7
|8
|15
|−7
|19
|Deportivo Binacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0