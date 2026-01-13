HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Jorge Fossati confiesa que aún no puede irse del Perú por responsabilidad de Universitario: "Tampoco está resuelto"

El técnico uruguayo, quien ganó el premio al mejor DT del 2025, señaló que no pude regresar a su país por el retraso de algunos documentos para finiquitar su vínculo con Universitario.

Jorge Fossati fue elegido como mejor DT del 2025. Foto: composición LR/captura de Exitosa
Jorge Fossati fue elegido como mejor DT del 2025. Foto: composición LR/captura de Exitosa

Jorge Fossati volvió hace algunos días al Perú para la ceremonia de premiación de la Liga 1 2025. El popular 'Nonno' se robó las miradas después de alzar el galardón como el mejor técnico durante la temporada pasada. Tras este evento, pensaba que iba a volver a su natal Uruguay; sin embargo, confesó que aún no puede hacerlo.

En una reciente entrevista para Exitosa, Fossati señaló que tuvo que permanecer unos días más en nuestro país por responsabilidad de Universitario. Según contó, el club aún no concluye el papeleo correspondiente para finiquitar su vínculo.

PUEDES VER: Renato Tapia publica mensaje en medio de críticas de Christian Cueva por arremeter contra la FPF: 'Dime dónde trabajas y te diré quién eres'

lr.pe

Jorge Fossati revela que aún no puede dejar Perú por responsabilidad de Universitario

"Estoy acá y me quedé aquí, que era tu primera pregunta, si estaba en Lima. Sí, estoy acá porque todavía tengo que firmar la rescisión. No quiero, por el momento, hablar de ese tema, pero tampoco está resuelto”, declaró para dicho medio.

Asimismo, comentó que aún tiene que resolver algunos asuntos logísticos, como es la entrega de la vivienda en la que se estaba quedando. “Hoy estoy en Lima porque hay varias cosas que, si me hubieran dicho en noviembre antes de irme, cualquiera que vivió en el exterior sabe que tienes cosas que solucionar. Por ejemplo, entregar el apartamento donde estoy viviendo, que ha sido mi hogar en estos tres años”, añadió.

PUEDES VER: Cenaida Uribe reveló que presidente de la FPV menospreció a Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley: 'En Perú hay mejores equipos'

lr.pe

Jorge Fossati volvió a hablar sobre las mentiras tras su salida de Universitario

Ni bien volvió al Perú, Jorge Fossati reiteró que hubo varias mentiras alrededor de su abrupta salida de Universitario. Acerca de ello, dijo que hasta el momento nadie en la 'U' ha salido a replicar sus declaraciones.

"Nadie de los que lo había dicho me lo replicó. Si yo te digo que mentiste, que eres mentiroso, si realmente estás diciendo la verdad, enseguida vas a salir a decir yo no mentí, acá esta la prueba. La razón que Franco Velazco me transmitió fue que había un desgaste institucional conmigo", comentó.

Jorge Fossati se emocionó hasta las lágrimas al recibir el premio a mejor entrenador de la Liga 1 2025: "Les debo mucho"

Jorge Fossati se emocionó hasta las lágrimas al recibir el premio a mejor entrenador de la Liga 1 2025: "Les debo mucho"

Jorge Fossati regresa al Perú y admite estar dolido por cómo terminó su relación con Universitario: "Hay mentirosos"

Jorge Fossati regresa al Perú y admite estar dolido por cómo terminó su relación con Universitario: "Hay mentirosos"

Jorge Fossati recordó a la prensa colombiana suspensión de Rodrigo Ureña en Universitario: "Fue denunciado sin ninguna prueba"

Jorge Fossati recordó a la prensa colombiana suspensión de Rodrigo Ureña en Universitario: "Fue denunciado sin ninguna prueba"

