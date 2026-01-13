¿Cuándo es la preventa de BTS en México 2026, precio y cómo registrarse con la membresía ARMY?

La confirmación de tres conciertos de BTS en México como parte de su gira mundial 2026 ha desatado una ola de expectativa entre millones de fans. La boyband de k-pop regresará a la CDMX tras casi 10 años de su última presentación en el país (como parte de la KCON 2027), en un tour que marca su reencuentro como grupo completo después del servicio militar obligatorio.

El anuncio oficial de BigHit Music y OCESA K-pop reveló que el Estadio GNP Seguros será el escenario de las presentaciones los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026. Con ello, la atención se centra en la preventa, los precios y el proceso de registro con la membresía ARMY, requisitos indispensables para acceder a los boletos y poder ver a RM, Jimin, Suga, V, Jungkook, Jin y J-Hope.

Fechas de BTS en Norteamérica 2026. Foto: Weverse

¿Cuándo inicia la preventa de BTS en México 2026?

La preventa exclusiva para fans con ARMY Membership Global en México —uno de los seis países de Latinoamérica confirmados en la gira— comenzará el jueves 22 de enero de 2026, dos días antes de la venta general programada para el sábado 24 de enero. Esta modalidad sustituye las tradicionales preventas bancarias y garantiza prioridad a los seguidores que se registren en Weverse con su membresía.

Preventa ARMY Membership – Ciudad de México:

Día 1 y 2: desde las 9.00 a. m. hasta las 9.59 p. m. del jueves 22 de enero de 2026 (hora local)

Día 3: desde las 9.00 a. m. hasta las 9.59 p. m. del viernes 23 de enero de 2026 (hora local)

Venta general – Ciudad de México:

Sábado 24 de enero de 2026, a partir de las 9.00 a. m. (hora local).

¿Hasta cuándo puedo registrarme con mi membresía ARMY para la preventa de BTS 2026?

La inscripción para participar en la preventa de BTS en México 2026 se abrió el 13 de enero, tras la confirmación de las fechas del tour mundial, y permanecerá disponible hasta el domingo 18 de enero a las 5.00 p. m. (hora en CDMX).

Solo quienes completen este proceso (AQUÍ para Norteamérica) podrán recibir un código de acceso válido en Ticketmaster, lo que asegura su participación en esta venta anticipada. Asimismo, es importante usar el mismo correo con el que adquiriste tu membresía para comprar tu boleto en la web de la ticketera oficial.

Precios en pesos mexicanos, beneficios de la membresía

Aunque los precios oficiales de los boletos en México aún no se han publicado, se espera que se ubiquen en un rango similar al de otros conciertos internacionales de BTS. En Corea del Sur, por ejemplo, las entradas para el show inaugural en Goyang se dividieron en tres zonas con tarifas diferenciadas.

Por otro lado, la ARMY Membership Global cuesta exactamente 409.82 pesos mexicanos (alrededor de 23 dólares al 13 de enero) y ofrece beneficios adicionales: acceso a contenido exclusivo en Weverse, prioridad en preventas y la posibilidad de participar en eventos especiales del fandom. Es importante destacar que la membresía no garantiza un boleto, sino el derecho a participar en la preventa.

Precio de la membresía oficial de ARMY. Foto: captura Weverse

Cómo registrarse en Weverse para la preventa

El registro se realiza en la aplicación Weverse Shop, disponible para iOS y Android. Los pasos son los siguientes:

Crear una cuenta en Weverse con un correo electrónico válido Adquirir la ARMY Membership Global en Weverse Shop (LINK) Completar la solicitud en el formulario oficial habilitado en Weverse (LINK), registrando el ID de Weverse antes del plazo límite Esperar la confirmación y el código de acceso que será enviado previo a la preventa.

Para la compra en Ticketmaster, es indispensable usar el mismo correo electrónico registrado en Weverse. De esta manera, se valida la membresía y se habilita el acceso a la preventa exclusiva.