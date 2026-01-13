HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana
Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana     Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana     Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana     
EN VIVO

🔴 LA REPÚBLICA NOTICIAS: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 13 DE ENERO | LR+ Noticias

Cultura Asiática

¿Cuándo es la preventa de BTS en México 2026, precio y cómo registrarse con la membresía ARMY?

BTS confirmó tres conciertos en México para mayo de 2026. La expectativa crece entre la ARMY por la preventa de boletos, beneficio que estará disponible únicamente para fans con membresía oficial.

BTS lanzará un álbum nuevo antes de llegar a México en 2026.
BTS lanzará un álbum nuevo antes de llegar a México en 2026. | Foto: BIGHIT MUSIC

La confirmación de tres conciertos de BTS en México como parte de su gira mundial 2026 ha desatado una ola de expectativa entre millones de fans. La boyband de k-pop regresará a la CDMX tras casi 10 años de su última presentación en el país (como parte de la KCON 2027), en un tour que marca su reencuentro como grupo completo después del servicio militar obligatorio.

El anuncio oficial de BigHit Music y OCESA K-pop reveló que el Estadio GNP Seguros será el escenario de las presentaciones los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026. Con ello, la atención se centra en la preventa, los precios y el proceso de registro con la membresía ARMY, requisitos indispensables para acceder a los boletos y poder ver a RM, Jimin, Suga, V, Jungkook, Jin y J-Hope.

Fechas de BTS en Norteamérica 2026. Foto: Weverse

Fechas de BTS en Norteamérica 2026. Foto: Weverse

PUEDES VER: ¿Qué países de Latinoamérica están confirmados por BTS en su tour mundial 2026?

lr.pe

¿Cuándo inicia la preventa de BTS en México 2026?

La preventa exclusiva para fans con ARMY Membership Global en México —uno de los seis países de Latinoamérica confirmados en la gira— comenzará el jueves 22 de enero de 2026, dos días antes de la venta general programada para el sábado 24 de enero. Esta modalidad sustituye las tradicionales preventas bancarias y garantiza prioridad a los seguidores que se registren en Weverse con su membresía.

  • Preventa ARMY Membership – Ciudad de México:
  • Día 1 y 2: desde las 9.00 a. m. hasta las 9.59 p. m. del jueves 22 de enero de 2026 (hora local)
  • Día 3: desde las 9.00 a. m. hasta las 9.59 p. m. del viernes 23 de enero de 2026 (hora local)
  • Venta general – Ciudad de México:
  • Sábado 24 de enero de 2026, a partir de las 9.00 a. m. (hora local).

PUEDES VER: BTS Tour 2026: cómo comprar o renovar la membresía Weverse para acceder a la preventa

lr.pe

¿Hasta cuándo puedo registrarme con mi membresía ARMY para la preventa de BTS 2026?

La inscripción para participar en la preventa de BTS en México 2026 se abrió el 13 de enero, tras la confirmación de las fechas del tour mundial, y permanecerá disponible hasta el domingo 18 de enero a las 5.00 p. m. (hora en CDMX).

Solo quienes completen este proceso (AQUÍ para Norteamérica) podrán recibir un código de acceso válido en Ticketmaster, lo que asegura su participación en esta venta anticipada. Asimismo, es importante usar el mismo correo con el que adquiriste tu membresía para comprar tu boleto en la web de la ticketera oficial.

PUEDES VER: Entradas BTS 2026 en Perú: precios, zonas y fechas clave de los conciertos en Lima

lr.pe

Precios en pesos mexicanos, beneficios de la membresía

Aunque los precios oficiales de los boletos en México aún no se han publicado, se espera que se ubiquen en un rango similar al de otros conciertos internacionales de BTS. En Corea del Sur, por ejemplo, las entradas para el show inaugural en Goyang se dividieron en tres zonas con tarifas diferenciadas.

Por otro lado, la ARMY Membership Global cuesta exactamente 409.82 pesos mexicanos (alrededor de 23 dólares al 13 de enero) y ofrece beneficios adicionales: acceso a contenido exclusivo en Weverse, prioridad en preventas y la posibilidad de participar en eventos especiales del fandom. Es importante destacar que la membresía no garantiza un boleto, sino el derecho a participar en la preventa.

Precio de la membresía oficial de ARMY. Foto: captura Weverse

Precio de la membresía oficial de ARMY. Foto: captura Weverse

Cómo registrarse en Weverse para la preventa

El registro se realiza en la aplicación Weverse Shop, disponible para iOS y Android. Los pasos son los siguientes:

  1. Crear una cuenta en Weverse con un correo electrónico válido
  2. Adquirir la ARMY Membership Global en Weverse Shop (LINK)
  3. Completar la solicitud en el formulario oficial habilitado en Weverse (LINK), registrando el ID de Weverse antes del plazo límite
  4. Esperar la confirmación y el código de acceso que será enviado previo a la preventa.

Para la compra en Ticketmaster, es indispensable usar el mismo correo electrónico registrado en Weverse. De esta manera, se valida la membresía y se habilita el acceso a la preventa exclusiva.

Notas relacionadas
BTS llegará por primera vez al Perú en 2026 con dos conciertos confirmados

BTS llegará por primera vez al Perú en 2026 con dos conciertos confirmados

LEER MÁS
BTS Tour 2026: cómo comprar o renovar la membresía Weverse para acceder a la preventa

BTS Tour 2026: cómo comprar o renovar la membresía Weverse para acceder a la preventa

LEER MÁS
ARMY Perú celebra la histórica llegada de BTS en 2026: “Este logro es de todas y todos ustedes”

ARMY Perú celebra la histórica llegada de BTS en 2026: “Este logro es de todas y todos ustedes”

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Entradas BTS 2026 en Perú: precios, zonas y fechas clave de los conciertos en Lima

Entradas BTS 2026 en Perú: precios, zonas y fechas clave de los conciertos en Lima

LEER MÁS
BTS llegará por primera vez al Perú en 2026 con dos conciertos confirmados

BTS llegará por primera vez al Perú en 2026 con dos conciertos confirmados

LEER MÁS
BTS Tour 2026: cómo comprar o renovar la membresía Weverse para acceder a la preventa

BTS Tour 2026: cómo comprar o renovar la membresía Weverse para acceder a la preventa

LEER MÁS
¿Qué países de Latinoamérica están confirmados por BTS en su tour mundial 2026?

¿Qué países de Latinoamérica están confirmados por BTS en su tour mundial 2026?

LEER MÁS
'The Penthouse' llega a Netflix [ESTRENO]: fecha, sinopsis, reparto y todo sobre el k-drama

'The Penthouse' llega a Netflix [ESTRENO]: fecha, sinopsis, reparto y todo sobre el k-drama

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuándo es la preventa de BTS en México 2026, precio y cómo registrarse con la membresía ARMY?

Einstein tenía razón: el tiempo transcurre de forma diferente en Marte y complica las futuras misiones

Taehyung de BTS expresó su amor por Machu Picchu en 2020 y podría visitarlo en la gira de la banda surcoreana a Perú: "Quiero conocer"

Cultura Asiática

Taehyung de BTS expresó su amor por Machu Picchu en 2020 y podría visitarlo en la gira de la banda surcoreana a Perú: "Quiero conocer"

ARMY Perú celebra la histórica llegada de BTS en 2026: “Este logro es de todas y todos ustedes”

BTS llegará por primera vez al Perú en 2026 con dos conciertos confirmados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Fernando Rospigliosi se conecta a audiencia para intimidar a jueces que procesan a militares de la masacre de Cayara

Congreso: anuncian presentación de moción de vacancia contra José Jerí tras reunión con empresario chino

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025