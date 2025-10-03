HOYSuscripcion LR Focus

Abogado de Ayacucho FC asegura que defenderán su permanencia en la Liga 1: “Hemos ganado en primera instancia”

"Alianza Lima incluso entró a un campeonato ya iniciado. ¿Cuál es la diferencia?", fue la comparativa del abogado de Joseph Campos con respecto a este caso.

El abogado de Ayacucho FC asegura que podrán seguir en la Liga 1, al menos, esta temporada. Foto: Ayacucho FC
El abogado de Ayacucho FC asegura que podrán seguir en la Liga 1, al menos, esta temporada. Foto: Ayacucho FC

Ayacucho FC aún tendría la posibilidad de mantenerse en la Liga 1. Cabe recordar que, en noviembre del año pasado, el Tercer Juzgado de la Corte Superior de Justicia dispuso la actualización de la tabla de posiciones del 2022, lo que permitió que los ‘Zorros’ regresaran a la primera división. Sin embargo, en las últimas semanas se conoció que el conjunto podría seguir el mismo camino que tuvo Binacional, quien quedo fuera de competición.

Tras ello, en una reciente entrevista, el abogado de los ‘Zorros’, Joseph Campos, dio a conocer la postura del club y aseguró que han ganado en primera instancia, destacando que el caso se mantendrá por lo menos durante este año. De esta manera, reconoció que Ayacucho FC podrá seguir en competencia al menos hasta finales de la temporada.

lr.pe

Ayacucho FC defiende su permanencia en la Liga 1

"Hemos ganado en primera instancia. Hemos ejecutado anticipadamente la decisión del amparo, y eso nos va a acompañar, que es otra campaña desinformación, hasta que en la hipótesis negada que perdiéramos en la sala de Ayacucho, nos va a acompañar hasta cuando vaya al Tribunal Constitucional, con lo cual este debate, por lo menos este año, se va a mantener", explicó Campos en un primer momento.

"Tenemos derecho a que la decisión que ha dado el Poder Judicial se mantenga por lo menos hasta cuando vaya al Tribunal. Porque hemos vivido una campaña desinformación por la representación legal de la Federación, que ciertamente, insisto, ha habido casos y antecedentes de cumplimiento y de recálculo. Alianza Lima incluso entró a un campeonato ya iniciado. ¿Cuál es la diferencia? Existen preguntas y respuestas para todos, menos ¿Por qué no recalcula la tabla que en el caso es por Ayacucho?", completo el abogado de Ayacucho.

"Sí, al Tribunal Constitucional. Y la resolución de ejecución de la sentencia de primera instancia, que nos da la razón, nos acompaña hasta ese momento. Es mentira eso que si perdemos, pierde el cupo en el campeonato profesional Ayacucho. Imaginemos que hay un resultado adverso en octubre y que vayamos al tribunal constitucional y que de manera extraña, de acuerdo a la carga procesal del tribunal nos ponga a fin de octubre, no va a ocurrir.  Este año por efecto del proceso Ayacucho va a seguir jugando", finalizó.

lr.pe

Próximos partidos de Ayacucho FC

  • Ayacucho FC vs. ADT | 1:00 p. m. | 12/10
  • Universitario vs. Ayacucho FC | 7:30 p. m. | 19/10
