Fútbol Peruano

Diego Enríquez tras victoria de Sporting Cristal ante Ayacucho FC: "El hincha siempre quiere golear, pero tenemos un plan de juego"

Tras el triunfo ante Ayacucho FC, el arquero del club rimense se refirió a la molestia de los hinchas por el bajón de intensidad del equipo en el segundo tiempo.

Diego Enríquez señaló que "entendía" los reclamos de los hinchas por no marcar más goles. Foto: composición de LR/Sebastián Blanco/Sporting Cristal
Sporting Cristal le puso fin a una mala racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar en el Torneo Clausura 2025. Ante Ayacucho FC, los celestes se impusieron 3-0, un resultado que reflejó su dominio arrollador en el primer tiempo. No obstante, los hinchas asistentes al estadio Alberto Gallardo no quedaron conformes con dicho marcador.

En la etapa complementaria, el cuadro dirigido por Paulo Autuori bajó las revoluciones y ya no se mostró tan incisivo en busca de más goles. Esta actitud, que el público criticó con pifias y silbidos desde la tribuna, se debió a que los jugadores estaban tratando de cumplir con un determinado "plan de juego", según explicó el portero Diego Enríquez.

lr.pe

Diego Enríquez: "El plan de juego es tener la pelota"

"Lo primero era encontrar nuestro fútbol como hoy. Lo hicimos y ahora vamos a ver qué pasa más adelante con los equipos que también están dando pelea por el campeonato", declaró al final del encuentro el golero de 23 años.

Acerca de los reclamos de los hinchas por no haber marcado más goles, Enríquez señaló que "entendía" esta postura. "Entendemos al hincha, que siempre va a querer golear y ganar, pero nosotros tenemos un plan de juego que es tener la pelota y la mayor posesión para así encontrar el gol. Es lo que quiere el profe, estamos enfocándonos en eso", agregó.

¿Qué dijo Diego Enríquez sobre el próximo partido de Cristal?

Tras este cotejo, Sporting Cristal tiene una dura visita a ADT en la altura. "Viene ADT en una plaza complicada como Tarma. Nos quedan 4 o 5 días para preparar el partido y nos vamos a enfocar en hacer un gran encuentro para quedarnos con los 3 punto de visita", sostuvo el guardameta.

El choque entre los bajopontinos y el Vendaval Celeste está programado para este sábado 4 de octubre, a partir de las 3.15 p. m., en el Estadio Municipal Unión Tarma. El encuentro será válido por la fecha 13 del Torneo Clausura.

