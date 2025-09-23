HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Fútbol Peruano

Alianza Atlético niega robo a jugadores de Ayacucho FC y detalla lo que pasó durante el partido: "Rechazamos cualquier acto de hurto"

A través de un extenso comunicado, la directiva del conjunto piurano rompió su silencio sobre el supuesto robo a futbolistas de Ayacucho FC y explicó qué pasó en el banco de suplentes del estadio Campeones del 36.

Alianza Atlético derrotó 3-0 a Ayacucho FC por el Torneo Clausura 2025. Foto: Alianza Atlético
Alianza Atlético derrotó 3-0 a Ayacucho FC por el Torneo Clausura 2025. Foto: Alianza Atlético

Alianza Atlético de Sullana se pronunció sobre el presunto robo a los jugadores de Ayacucho FC durante el partido por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. El último lunes 22 de setiembre, la reportera de L1 Max informó durante la transmisión que un grupo de jóvenes se acercó al bando de suplentes del conjunto ayacuchano para llevarse sus pertenencias y algunos implementos de utilería. No obstante, horas después de lo sucedido, la institución piurana rompió su silencio para brindar su versión de los hechos sobre lo acontecido en el estadio Campeones del 36.

Por medio de un extenso comunicado, Alianza Atlético negó que haya existido algún tipo de robo a los futbolistas del conjunto rival. Asimismo, el Churre aseguró que los actos que se reportaron se debieron a una sustracción de las bebidas rehidratantes de los visitantes.

Comunicado de Alianza Atlético de Sullana. Foto: Facebook.

Comunicado de Alianza Atlético de Sullana. Foto: Facebook.

PUEDES VER: Paolo Guerrero y su firme comentario sobre interna de la selección peruana tras publicación de Renato Tapia: No he visto el grupo partido

lr.pe

Alianza Atlético se pronuncia sobre presunto robo a jugadores de Ayacucho FC

"En relación con la información difundida por los medios de comunicación y redes sociales, queremos aclarar que no ha existido ningún robo de utilería ni objetos personales en el camerino del equipo visitante en el estadio Campeones del 36. La situación reportada se debió a una sustracción de bebidas rehidratantes del equipo visitante en la banca de suplentes por personas ajenas al evento deportivo", se puede leer al inicio del comunicado.

Posteriormente, el club señaló que está terminantemente prohibido que los futbolistas puedan tener piezas valiosas en el banquillo. "Es importante precisar que en la banca de suplentes no está permitido dejar objetos de valor, únicamente material y/o indumentaria deportiva. Asimismo, respecto a lo mencionado sobre los camerinos, aclaramos que para acceder a ellos se deben superar varios filtros de seguridad, contando con personal en cada puerta de acceso, por lo que esa versión resulta totalmente falsa, la cual fue corroborada por el jefe de equipo de Ayacucho FC", agregaron.

Al término de todo lo explicado, enfatizaron que no existió ningún tipo de robo en su recinto. "Como institución rechazamos categóricamente cualquier acto de hurto o comportamiento indebido que afecte la imagen de nuestro club y de la hinchada que siempre nos respalda", concluyeron.

PUEDES VER: Padre de Lamine Yamal explota tras derrota de su hijo en el Balón de Oro 2025 ante Dembélé: El mayor daño moral a un ser humano

lr.pe

¿Cómo quedó Alianza Atlético vs Ayacucho FC por el Torneo Clausura 2025?

Los locales se impusieron con un marcador de 3-0. Miguel Agustín Graneros anotó dos goles en la primera mitad, mientras que Guillermo Larios selló la victoria en el segundo tiempo, asegurando el triunfo para los Churres. Gracias a este resultado, el equipo ascendió al undécimo lugar con 10 puntos. En cambio, los Zorros permanecen en la decimosexta posición con 7 unidades.

Notas relacionadas
¡De no creer! Ayacucho FC sufre robo en pleno partido ante Alianza Atlético por Liga 1 en Sullana: PNP tuvo que intervenir

¡De no creer! Ayacucho FC sufre robo en pleno partido ante Alianza Atlético por Liga 1 en Sullana: PNP tuvo que intervenir

LEER MÁS
Yoshimar Yotún perdió los papeles tras empate de Sporting Cristal: fue a buscar a rival y lo tuvieron que controlar entre 3

Yoshimar Yotún perdió los papeles tras empate de Sporting Cristal: fue a buscar a rival y lo tuvieron que controlar entre 3

LEER MÁS
Sporting Cristal se salvó de milagro: delantero de Alianza Atlético mandó la pelota 2 veces al palo tras rematar sin arquero

Sporting Cristal se salvó de milagro: delantero de Alianza Atlético mandó la pelota 2 veces al palo tras rematar sin arquero

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡De no creer! Ayacucho FC sufre robo en pleno partido ante Alianza Atlético por Liga 1 en Sullana: PNP tuvo que intervenir

¡De no creer! Ayacucho FC sufre robo en pleno partido ante Alianza Atlético por Liga 1 en Sullana: PNP tuvo que intervenir

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: resultados de los partidos en la fecha 10 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: resultados de los partidos en la fecha 10 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Yoshimar Yotún fue expulsado en el Sporting Cristal vs Juan Pablo II: árbitro le sacó amarilla, pero el VAR lo llamó y mostró la roja

Yoshimar Yotún fue expulsado en el Sporting Cristal vs Juan Pablo II: árbitro le sacó amarilla, pero el VAR lo llamó y mostró la roja

LEER MÁS
Raúl Ruidíaz responde fuerte tras ser retirado del museo de Universitario: "Ni sabía que estaba ahí"

Raúl Ruidíaz responde fuerte tras ser retirado del museo de Universitario: "Ni sabía que estaba ahí"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Más de 150 mil estadunidenses piden empleo en el ICE para apoyar plan antiinmigratorio de Trump y deportar a extranjeros

Fútbol Peruano

Alianza Lima denuncia actos racistas contra jugadora en último partido por la Liga Femenina: "Iniciamos acciones federativa y legales"

Raúl Ruidíaz responde fuerte tras ser retirado del museo de Universitario: "Ni sabía que estaba ahí"

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos de hoy por la fecha 10 del Torneo Clausura

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota