Alianza Atlético de Sullana se pronunció sobre el presunto robo a los jugadores de Ayacucho FC durante el partido por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. El último lunes 22 de setiembre, la reportera de L1 Max informó durante la transmisión que un grupo de jóvenes se acercó al bando de suplentes del conjunto ayacuchano para llevarse sus pertenencias y algunos implementos de utilería. No obstante, horas después de lo sucedido, la institución piurana rompió su silencio para brindar su versión de los hechos sobre lo acontecido en el estadio Campeones del 36.

Por medio de un extenso comunicado, Alianza Atlético negó que haya existido algún tipo de robo a los futbolistas del conjunto rival. Asimismo, el Churre aseguró que los actos que se reportaron se debieron a una sustracción de las bebidas rehidratantes de los visitantes.

Comunicado de Alianza Atlético de Sullana. Foto: Facebook.

Alianza Atlético se pronuncia sobre presunto robo a jugadores de Ayacucho FC

"En relación con la información difundida por los medios de comunicación y redes sociales, queremos aclarar que no ha existido ningún robo de utilería ni objetos personales en el camerino del equipo visitante en el estadio Campeones del 36. La situación reportada se debió a una sustracción de bebidas rehidratantes del equipo visitante en la banca de suplentes por personas ajenas al evento deportivo", se puede leer al inicio del comunicado.

Posteriormente, el club señaló que está terminantemente prohibido que los futbolistas puedan tener piezas valiosas en el banquillo. "Es importante precisar que en la banca de suplentes no está permitido dejar objetos de valor, únicamente material y/o indumentaria deportiva. Asimismo, respecto a lo mencionado sobre los camerinos, aclaramos que para acceder a ellos se deben superar varios filtros de seguridad, contando con personal en cada puerta de acceso, por lo que esa versión resulta totalmente falsa, la cual fue corroborada por el jefe de equipo de Ayacucho FC", agregaron.

Al término de todo lo explicado, enfatizaron que no existió ningún tipo de robo en su recinto. "Como institución rechazamos categóricamente cualquier acto de hurto o comportamiento indebido que afecte la imagen de nuestro club y de la hinchada que siempre nos respalda", concluyeron.

¿Cómo quedó Alianza Atlético vs Ayacucho FC por el Torneo Clausura 2025?

Los locales se impusieron con un marcador de 3-0. Miguel Agustín Graneros anotó dos goles en la primera mitad, mientras que Guillermo Larios selló la victoria en el segundo tiempo, asegurando el triunfo para los Churres. Gracias a este resultado, el equipo ascendió al undécimo lugar con 10 puntos. En cambio, los Zorros permanecen en la decimosexta posición con 7 unidades.