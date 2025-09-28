HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Clausura?

Sporting Cristal buscará volver al triunfo después de 4 partidos y poder encaminar su lucha por el Torneo Clausura. Por la fecha 12, el equipo de Paulo Autuori recibirá a Ayacucho FC en el Gallardo.

Sporting Cristal viene de empatar y Ayacucho FC llega tras ganar. Foto: composición LR/Club Sporting Cristal/Ayacucho FC
Sporting Cristal viene de empatar y Ayacucho FC llega tras ganar. Foto: composición LR/Club Sporting Cristal/Ayacucho FC

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN VIVO Y EN DIRECTO por el Torneo Clausura? El encuentro se disputará este lunes 29 de septiembre desde las 3.15 p. m. (hora peruana) en el Alberto Gallardo y se podrá ver a través de L1 MAX. La República Deportes te llevará este y todos los partidos de hoy por su plataforma.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Ayacucho FC?

En territorio peruano, el Sporting Cristal vs Ayacucho FC está programado para jugarse a partir de las 3.15 p.m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Ayacucho FC?

En territorio peruano, la transmisión del Sporting Cristal vs Ayacucho FC será transmitido por L1 MAX. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

Alineaciones posibles Sporting Cristal vs Ayacucho FC

  • Sporting Cristal: Enríquez, Sosa, Araujo, Abram, Pasquini, Pretell, Wisdom, Távara, González, Castro y Felipe Vizeu.
  • Ayacucho FC: Valencia, Tamariz, León, Bilbao, Falconi, Orué, Vílchez, Arakaki, De la Cruz, Lucumi y Caballero.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Ayacucho FC vía L1 MAX?

Para ver el Sporting Cristal vs Ayacucho FC por L1 MAX, puedes sintonizar los siguientes canales:

  • Claro TV: canal 510 HD y 10 SD
  • DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
  • Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD
  • Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
  • Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
  • Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD
  • Zapping: canal 29 HD.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Ayacucho FC por internet?

Si quieres seguir el Sporting Cristal vs Ayacucho FC por internet, ingresa a la plataforma de Liga 1 Play. En esta web, tienes que suscribirte y pagar una membresía para disfrutar todos los compromisos por streaming. No obstante, no es la única opción, ya que puedes sintonizar los compromisos en las aplicaciones DGO y Claro TV.

