Binacional no sería el único: Ayacucho FC también podría ser expulsado de la Liga 1 y revelan cuándo se produciría
Así como pasó con el Poderoso del Sur, los zorros tendrían los días contados en primera división. Su salida volvería aún más caótico el desarrollo del Torneo Clausura.
Deportivo Binacional no sería el único club excluido de la Liga 1 2025 por cuestiones ajenos a lo deportivo. Otro equipo que corre grave riesgo de no seguir en el campeonato nacional es Ayacucho FC, cuadro que, así como el Poderoso del Sur, regresó a la primera división gracias a un fallo judicial, aunque en su caso lo hizo mediante una sentencia de ejecución anticipada y no por una medida cautelar.
Según informó el periodista Gustavo Peralta, este recurso tiene validez hasta que el Tribunal Constitucional emita una sentencia definitiva, la cual estaría próximo a determinar. "Este miércoles 20 habrá una audiencia en el TC sobre el tema y en 10 días se dará a conocer el resultado de esa audiencia. En Ayacucho son bastante positivos de que saldrá a su favor (pero) en la FPF tienen otra información", dijo el comunicador en L1 Max.
¿Cuándo sería excluido Ayacucho FC de la Liga 1?
Peralta añadió que la posible salida del equipo de los zorros se daría recién en los próximo meses. "Lo más seguro es que Ayacucho corra la misma suerte que Binacional, es decir, ser sacado de la Liga 1. No ahora, sino entre septiembre y octubre. Tiene opciones de quedarse, pero también muchas más chances de seguir el camino de Binacional", aseguró.
De consumarse la exclusión de Ayacucho FC, todos los partidos disputados por esta escuadra quedarían anulados, según dicta el reglamento de la Liga 1. Esto perjudicaría a los rivales que haya enfrentado y provocaría más cambios en la tabla de posiciones.
Por si fuera poco, el calendario del Clausura se tornaría caótico, pues algunos clubes pasarían a tener dos o hasta tres descansos. Además, en el acumulado también se darían algunos cambios de lugares.
¿Qué clubes aún no han jugado contra Ayacucho FC?
En estas seis primeras fechas del Torneo Clausura, los equipos que ya han jugado contra el conjunto ayacuchano son Atlético Grau, Alianza Universidad, Sport Boys, Sport Huancayo, Alianza Lima y FBC Melgar. El resto lo hará de acuerdo al siguiente fixture, excepto Binacional al cual le correspondía enfrentarlo en la jornada 7.
- Fecha 8: UTC vs Ayacucho FC
- Fecha 9: Ayacucho FC vs Cusco FC
- Fecha 10: Alianza Atlético vs Ayacucho FC
- Fecha 11: Ayacucho FC vs Juan Pablo II
- Fecha 12: Sporting Cristal vs Ayacucho FC
- Fecha 13: descansa
- Fecha 14: Ayacucho FC vs ADT
- Fecha 15: Universitario vs Ayacucho FC
- Fecha 16: Ayacucho FC vs Deportivo Garcilaso
- Fecha 17: Los Chankas vs Ayacucho FC
- Fecha 18: Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos
- Fecha 19: Cienciano vs Ayacucho FC.