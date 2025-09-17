Desde el inicio del Torneo Clausura de la Liga 1, Cusco FC ha mostrado solidez, lo que le permite ubicarse actualmente en la segunda posición de la tabla y perfilarse como uno de los principales rivales directos de Universitario de Deportes. En ese contexto, el actual goleador del campeonato, Facundo Callejo, se refirió al próximo duelo por la fecha 11.

El conjunto cusqueño afrontará una dura seguidilla de encuentros ante Ayacucho FC, ADT y Universitario en solo diez días. Aunque reconocen que el choque contra los cremas será clave, saben que no deben descuidar los demás partidos.

¿Qué dijo Facundo Callejo sobre el partido contra Universitario por el Torneo Clausura?

El argentino destacó inicialmente que, así como el choque ante Universitario será clave, el equipo no debe desatender los compromisos previos a ese importante encuentro.

"Nosotros como club tenemos trazado ir partido a partido. Sabemos que el partido de la 'U' está a la vuelta de la esquina, teniendo en cuenta que tendremos una seguidilla de partidos importantes", explicó en un primer momento.

"Entiendo que la 'U' llegará con más días de descanso que nosotros, y van a ser locales. Llegado el momento, cuando nos toque enfrentarnos, trataremos de preparar el partido de la mejor manera, y obviamente vamos a ir con nuestras armas de siempre, tener la pelota, cuidarla, y tratar de lastimar cuando se pueda" , agregó el delantero de Cusco FC, convencido de darle pelea a la 'U'.

Facundo Callejo goleador del Torneo Clausura

El jugador de 33 años es actualmente uno de los máximos goleadores del Torneo Clausura.

Tabla de goleadores – Liga 1

Facundo Callejo (Cusco FC) – 20 goles Jhonny Vidales (ADT) – 17 goles Pablo Agustín Erustes (Deportivo Garcilaso) – 12 goles Alejandro Hohberg (Sport Boys) – 11 goles Matías Sen (Comerciantes Unidos) – 11 goles

¿Cuándo es el partido entre Cusco FC y Universitario?

El partido entre Cusco FC y Universitario está programado para este sábado 27 por la fecha 11 del Torneo Clausura y se disputará a las 6.00 p.m. (hora peruana). No obstante, antes de este duelo, los cusqueños deberán medirse ante Ayacucho FC y ADT, mientras que la ‘U’ enfrentará a UTC de Cajamarca.