HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: entrevista de Rosa María Palacios a Martín Vizcarra en 'Sin guion'
EN VIVO: entrevista de Rosa María Palacios a Martín Vizcarra en 'Sin guion'     EN VIVO: entrevista de Rosa María Palacios a Martín Vizcarra en 'Sin guion'     EN VIVO: entrevista de Rosa María Palacios a Martín Vizcarra en 'Sin guion'     
Fútbol Peruano

Facundo Callejo, goleador de la Liga 1, advierte a Universitario previo a crucial partido: "Vamos a ir con nuestras armas"

Cusco FC se posiciona como fuerte contendiente de Universitario en la Liga 1, ocupando el segundo lugar del Torneo Clausura.

Facundo Callejo mando dura advertencia a Universitario de Deportes.Foto: composición LR/ captura Denganche/difusión
Facundo Callejo mando dura advertencia a Universitario de Deportes.Foto: composición LR/ captura Denganche/difusión

Desde el inicio del Torneo Clausura de la Liga 1, Cusco FC ha mostrado solidez, lo que le permite ubicarse actualmente en la segunda posición de la tabla y perfilarse como uno de los principales rivales directos de Universitario de Deportes. En ese contexto, el actual goleador del campeonato, Facundo Callejo, se refirió al próximo duelo por la fecha 11.

El conjunto cusqueño afrontará una dura seguidilla de encuentros ante Ayacucho FC, ADT y Universitario en solo diez días. Aunque reconocen que el choque contra los cremas será clave, saben que no deben descuidar los demás partidos.

PUEDE VER: Óscar Ibáñez rompe su silencio tras salida de Perú y confirma desacuerdo entre Agustín Lozano y Jean Ferrari: "Pudo haber sido más prolijo"

lr.pe

¿Qué dijo Facundo Callejo sobre el partido contra Universitario por el Torneo Clausura?

El argentino destacó inicialmente que, así como el choque ante Universitario será clave, el equipo no debe desatender los compromisos previos a ese importante encuentro.

"Nosotros como club tenemos trazado ir partido a partido. Sabemos que el partido de la 'U' está a la vuelta de la esquina, teniendo en cuenta que tendremos una seguidilla de partidos importantes", explicó en un primer momento.

"Entiendo que la 'U' llegará con más días de descanso que nosotros, y van a ser locales. Llegado el momento, cuando nos toque enfrentarnos, trataremos de preparar el partido de la mejor manera, y obviamente vamos a ir con nuestras armas de siempre, tener la pelota, cuidarla, y tratar de lastimar cuando se pueda" , agregó el delantero de Cusco FC, convencido de darle pelea a la 'U'.

PUEDES VER: DT de Emelec explicó por qué Christian Cueva salió en el segundo tiempo de la derrota 4-0 ante Barcelona SC: "Hace el esfuerzo por llegar"

lr.pe

Facundo Callejo goleador del Torneo Clausura

El jugador de 33 años es actualmente uno de los máximos goleadores del Torneo Clausura.

Tabla de goleadores – Liga 1

  1. Facundo Callejo (Cusco FC) – 20 goles
  2. Jhonny Vidales (ADT) – 17 goles
  3. Pablo Agustín Erustes (Deportivo Garcilaso) – 12 goles
  4. Alejandro Hohberg (Sport Boys) – 11 goles
  5. Matías Sen (Comerciantes Unidos) – 11 goles

¿Cuándo es el partido entre Cusco FC y Universitario?

El partido entre Cusco FC y Universitario está programado para este sábado 27 por la fecha 11 del Torneo Clausura y se disputará a las 6.00 p.m. (hora peruana). No obstante, antes de este duelo, los cusqueños deberán medirse ante Ayacucho FC y ADT, mientras que la ‘U’ enfrentará a UTC de Cajamarca.

Notas relacionadas
Miguel Araujo cuestionó arbitraje en derrota de Sporting Cristal ante Cusco FC: "No hay que ser tan obvios"

Miguel Araujo cuestionó arbitraje en derrota de Sporting Cristal ante Cusco FC: "No hay que ser tan obvios"

LEER MÁS
Ivan Colman embargado por la emoción tras remontada de Cusco FC sobre Sporting Cristal: "Somos un equipo muy humilde"

Ivan Colman embargado por la emoción tras remontada de Cusco FC sobre Sporting Cristal: "Somos un equipo muy humilde"

LEER MÁS
Cusco FC venció a Sporting Cristal y se puso segundo en la tabla de posiciones del Torneo Clausura

Cusco FC venció a Sporting Cristal y se puso segundo en la tabla de posiciones del Torneo Clausura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

LEER MÁS
Jesús Castillo respondió firme a las declaraciones de Carlos Zambrano contra Universitario: "No tenemos tiempo para perder la cabeza"

Jesús Castillo respondió firme a las declaraciones de Carlos Zambrano contra Universitario: "No tenemos tiempo para perder la cabeza"

LEER MÁS
Reimond Manco critica polémica celebración de Sergio Peña en derrota de Alianza Lima: "No hagas cosas que van a hacer que hablen de ti"

Reimond Manco critica polémica celebración de Sergio Peña en derrota de Alianza Lima: "No hagas cosas que van a hacer que hablen de ti"

LEER MÁS
Anderson Santamaría se pronuncia tras sufrir dura lesión en el triunfo de Universitario ante Melgar: "Yo mismo me asusté"

Anderson Santamaría se pronuncia tras sufrir dura lesión en el triunfo de Universitario ante Melgar: "Yo mismo me asusté"

LEER MÁS
Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: "Al que le alcance estará"

Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: "Al que le alcance estará"

LEER MÁS
Reimond Manco apuntó contra Flores y Valera por no arriesgar en la selección peruana: "No quisieron para estar finos en su equipo"

Reimond Manco apuntó contra Flores y Valera por no arriesgar en la selección peruana: "No quisieron para estar finos en su equipo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ataque con artefacto explosivo destruye auto de regidor municipal de Carabayllo

Mirtha Vásquez no aparece en placa de expresidentes del Congreso y ella responde: "Me sentí honrada"

Gustavo Gorriti a César Hildebrandt sobre Lava Jato: "El deber del periodista es llegar al fondo"

Fútbol Peruano

Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: "Al que le alcance estará"

Reimond Manco critica polémica celebración de Sergio Peña en derrota de Alianza Lima: "No hagas cosas que van a hacer que hablen de ti"

Sporting Cristal vs Alianza Atlético: día, horario y canal para ver el partido por la Liga 1 2025

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gustavo Gorriti a César Hildebrandt sobre Lava Jato: "El deber del periodista es llegar al fondo"

Mirtha Vásquez no aparece en placa de expresidentes del Congreso y ella responde: "Me sentí honrada"

Retiro de la AFP: Fuerza Popular, Renovación Popular y APP votaron a favor de la reforma que ahora rechazan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota