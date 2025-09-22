HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde
Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde     Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde     Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde     
Fútbol Peruano

¡De no creer! Ayacucho FC sufre robo en pleno partido ante Alianza Atlético por Liga 1 en Sullana: PNP tuvo que intervenir

La reportera informó sobre el robo que se estaba perpetrando durante el Ayacucho FC vs Alianza Atlético. Un "grupo de 6 jóvenes" se llevó la utilería de los Zorros de la banca de suplentes.

Alianza Atlético y Ayacucho FC jugaron por la fecha 10. Foto: captura de L1 MAX
Alianza Atlético y Ayacucho FC jugaron por la fecha 10. Foto: captura de L1 MAX

Insólito. El plantel de Ayacucho FC sufrió el robo de su utilería este lunes 22 de septiembre en pleno partido ante Alianza Atlético en el Estadio Municipal "Campeones del 36", en Sullana, en el encuentro correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. Según informó durante la transmisión la reportera de L1 MAX, que estaba a ras de cancha, un grupo de jóvenes se acercó al banco de suplentes de los Zorros y se llevó las cosas.

El hecho inusual ocurrió aproximadamente al minuto 51 del partido. Según contó la comunicadora, la policía y el cuarto árbitro se acercaron al lugar al enterarse de lo ocurrido. La reportera informó, además, que los futbolistas que no estaban dentro del campo se mostraron preocupados porque sus cosas personales se encontraban en el vestuario y temían que también fueran sustraídas.

PUEDES VER: Paolo Guerrero y su firme comentario sobre interna de la selección peruana tras publicación de Renato Tapia: 'No he visto el grupo partido'

lr.pe

Ayacucho FC sufre robo de utilería durante partido con Alianza Atlético

"Los jugadores de Ayacucho FC que están aquí en la banca están bastante preocupados por sus objetos personales que se encuentran dentro de los camerinos. Los vemos impacientes, a algunos parados y dubitativos si es que se siguen quedando o se van a revisar sus cosas tras esta situación que se acaba de vivir", mencionó la periodista.

PUEDES VER: ¡Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro! El francés venció al español Lamine Yamal y se convirtió en el mejor jugador del mundo

lr.pe

¿Cómo quedó el Alianza Atlético vs Ayacucho FC?

El encuentro lo ganaron los locales por 3-0. Miguel Agustín Graneros (doblete en el primer tiempo) y Guillermo Larios en la etapa complementaria les dieron el triunfo a los Churres. Con esta victoria, se ubicaron en la undécima posición con 10 puntos. Los Zorros, por su parte, se quedaron en la decimosexta casilla con 7 unidades.

Notas relacionadas
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos de hoy por la fecha 10 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos de hoy por la fecha 10 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima goleó a Comerciantes Unidos, revive en el Torneo Clausura y se motiva para la Copa Sudamericana

Alianza Lima goleó a Comerciantes Unidos, revive en el Torneo Clausura y se motiva para la Copa Sudamericana

LEER MÁS
Yoshimar Yotún fue expulsado en el Sporting Cristal vs Juan Pablo II: árbitro le sacó amarilla, pero el VAR lo llamó y mostró la roja

Yoshimar Yotún fue expulsado en el Sporting Cristal vs Juan Pablo II: árbitro le sacó amarilla, pero el VAR lo llamó y mostró la roja

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos de hoy por la fecha 10 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos de hoy por la fecha 10 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Josepmir Ballón sufrió su segundo descenso consecutivo: Coopsol bajó a la Liga 3 tras 21 años seguidos en segunda división

Josepmir Ballón sufrió su segundo descenso consecutivo: Coopsol bajó a la Liga 3 tras 21 años seguidos en segunda división

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Más de 150 mil estadunidenses piden empleo en el ICE para apoyar plan antiinmigratorio de Trump y deportar a extranjeros

Fútbol Peruano

Alianza Lima denuncia actos racistas contra jugadora en último partido por la Liga Femenina: "Iniciamos acciones federativa y legales"

Raúl Ruidíaz responde fuerte tras ser retirado del museo de Universitario: "Ni sabía que estaba ahí"

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos de hoy por la fecha 10 del Torneo Clausura

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota