Insólito. El plantel de Ayacucho FC sufrió el robo de su utilería este lunes 22 de septiembre en pleno partido ante Alianza Atlético en el Estadio Municipal "Campeones del 36", en Sullana, en el encuentro correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. Según informó durante la transmisión la reportera de L1 MAX, que estaba a ras de cancha, un grupo de jóvenes se acercó al banco de suplentes de los Zorros y se llevó las cosas.

El hecho inusual ocurrió aproximadamente al minuto 51 del partido. Según contó la comunicadora, la policía y el cuarto árbitro se acercaron al lugar al enterarse de lo ocurrido. La reportera informó, además, que los futbolistas que no estaban dentro del campo se mostraron preocupados porque sus cosas personales se encontraban en el vestuario y temían que también fueran sustraídas.

Ayacucho FC sufre robo de utilería durante partido con Alianza Atlético

"Los jugadores de Ayacucho FC que están aquí en la banca están bastante preocupados por sus objetos personales que se encuentran dentro de los camerinos. Los vemos impacientes, a algunos parados y dubitativos si es que se siguen quedando o se van a revisar sus cosas tras esta situación que se acaba de vivir", mencionó la periodista.

¿Cómo quedó el Alianza Atlético vs Ayacucho FC?

El encuentro lo ganaron los locales por 3-0. Miguel Agustín Graneros (doblete en el primer tiempo) y Guillermo Larios en la etapa complementaria les dieron el triunfo a los Churres. Con esta victoria, se ubicaron en la undécima posición con 10 puntos. Los Zorros, por su parte, se quedaron en la decimosexta casilla con 7 unidades.